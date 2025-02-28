Розкішний маєток Літвінова придбала приблизно за один мільйон доларів. Раз на тиждень або раз на два тижні приходить прибиральниця, аби прибрати дім, пише 24 Канал з посилання на проєкт "По хатах".

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Тетяна Літвінова провела екскурсію журналістці Оксані Кучмі, розпочали вони з дуже просторої кухні. Вона красиво задекорована, має багато естетичних деталей, зокрема – посуд.

Кухня Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

У будинку екссудді шоу "МастерШеф" є спортзал, який також слугує укриттям. Цікаво, що у цій кімнаті мав бути кінотеатр. До речі, тут вона зберігає скатертини, а на стінах можна побачити картини.

Спортзал, який також слугує укриттям / Скриншот з відео

Літвінова показала свої скатертини / Скриншот з відео

У спортзалі/укритті на стінах висять картини / Скриншот з відео

У спальні Тетяни Літвінової можна помітити красивий декор та камін. Стіна прикрашена картинами.

Спальня Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

На стіні у спальні Літвінової висять картини / Скриншот з відео

Камін у спальні Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

У помешканні Літвінової є невеликий гардероб, де вона тримає свої речі. Взуття кулінарна експертка зберігає в окремій шафі, яка прихована за дзеркалом.

Тетяна Літвінова показала свій гардероб / Скриншот з відео

Літвінова зберігає взуття в окремій шафі / Скриншот з відео

Мабуть, найкрасивіше місце у будинку Тетяни – тераса з видом на Київ. Звідти видно ТРЦ "Гулівер", Володимирський собор, Свято-Покровський монастир.

Краєвид з тераси Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

Тетяна Літвінова на терасі / Скриншот з відео

Вітальня – не менш затишне місце у будинку жінки. Вона також красиво задекорована.

Вітальня Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

Літвінова показала свою вітальню / Скриншот з відео

Екскурсія будинком Тетяни Літвінової: дивіться відео онлайн