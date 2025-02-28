Роскошное имение Литвинова приобрела примерно за один миллион долларов. Раз в неделю или раз в две недели приходит уборщица, чтобы убрать дом, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".

Тоже интересно Где сейчас живет главная "ревизорка" страны Ольга Фреймут и что известно о ее жизни

Татьяна Литвинова провела экскурсию журналистке Оксане Кучме, начали они с очень просторной кухни. Она красиво задекорирована, имеет много эстетических деталей, в частности – посуды.

Кухня Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

В доме экс-судьи шоу "МастерШеф" есть спортзал, который также служит укрытием. Интересно, что в этой комнате должен был быть кинотеатр. Кстати, здесь она хранит скатерти, а на стенах можно увидеть картины.

Спортзал, который также служит укрытием / Скриншот с видео

Литвинова показала свои скатерти / Скриншот с видео

В спортзале/укрытии на стенах висят картины / Скриншот с видео

В спальне Татьяны Литвиновой можно увидеть красивый декор и камин. Стена украшена картинами.

Спальня Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

На стене в спальне Литвиновой висят картины / Скриншот с видео

Камин в спальне Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

В доме Литвиновой есть небольшой гардероб, где он держит свои вещи. Обувь кулинарный эксперт хранит в отдельном шкафу, который скрыт за зеркалом.

Татьяна Литвинова показала свой гардероб / Скриншот с видео

Литвинова хранит обувь в отдельном шкафу / Скриншот с видео

Видимо, самое красивое место в доме Татьяны – терраса с видом на Киев. Оттуда видно ТРЦ "Гулливер", Владимирский собор, Свято-Покровский монастырь.

Пейзаж с террасы Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

Татьяна Литвинова на террасе / Скриншот с видео

Гостиная – не менее уютное место в доме женщины. Она также красиво задекорирована.

Гостиная Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

Литвинова показала свою гостиную / Скриншот с видео

Экскурсия по дому Татьяны Литвиновой: смотрите видео онлайн