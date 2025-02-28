Роскошное имение Литвинова приобрела примерно за один миллион долларов. Раз в неделю или раз в две недели приходит уборщица, чтобы убрать дом, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".
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Татьяна Литвинова провела экскурсию журналистке Оксане Кучме, начали они с очень просторной кухни. Она красиво задекорирована, имеет много эстетических деталей, в частности – посуды.
Кухня Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео
В доме экс-судьи шоу "МастерШеф" есть спортзал, который также служит укрытием. Интересно, что в этой комнате должен был быть кинотеатр. Кстати, здесь она хранит скатерти, а на стенах можно увидеть картины.
Спортзал, который также служит укрытием / Скриншот с видео
Литвинова показала свои скатерти / Скриншот с видео
В спортзале/укрытии на стенах висят картины / Скриншот с видео
В спальне Татьяны Литвиновой можно увидеть красивый декор и камин. Стена украшена картинами.
Спальня Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео
На стене в спальне Литвиновой висят картины / Скриншот с видео
Камин в спальне Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео
В доме Литвиновой есть небольшой гардероб, где он держит свои вещи. Обувь кулинарный эксперт хранит в отдельном шкафу, который скрыт за зеркалом.
Татьяна Литвинова показала свой гардероб / Скриншот с видео
Литвинова хранит обувь в отдельном шкафу / Скриншот с видео
Видимо, самое красивое место в доме Татьяны – терраса с видом на Киев. Оттуда видно ТРЦ "Гулливер", Владимирский собор, Свято-Покровский монастырь.
Пейзаж с террасы Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео
Татьяна Литвинова на террасе / Скриншот с видео
Гостиная – не менее уютное место в доме женщины. Она также красиво задекорирована.
Гостиная Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео
Литвинова показала свою гостиную / Скриншот с видео
Экскурсия по дому Татьяны Литвиновой: смотрите видео онлайн