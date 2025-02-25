Сегодня, 25 февраля, Ольга Фреймут отмечает день рождения. Звезде исполнилось 43 года. Отметим, что телеведущая родом из Нового Роздола, что на Львовщине. Высшее образование получала на факультете журналистики Львовского национального университета им. И. Франко и в Городском университете Лондона. Во время учебы будущая звезда работала официанткой. В материале Show24 рассказываем о пути к популярности, романы с мужчинами и где сегодня находится Фреймут.

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Популярность и исчезновение с телеэкранов

2008 год стал для Ольги началом успешной карьеры. Ведущая вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном начали вести утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале". Этот коллектив называли "золотой тройкой", которая до 2011 года вела проект.

Фреймут, Притула и Педан / Фото mynews-in.net

Однако на этом звездный путь телеведущей не остановился. Она стала лицом многих успешных проектов, среди которых: "Ревизор", "Кто сверху?", "КабриоЛето", "Война миров. Ревизор против Шефа" и другие.

С 2014 года Ольга ушла с "Нового канала" на "1+1". Там выходило ее авторское шоу "Инспектор Фреймут", а также была ведущей проектов "Голос страны. Перезагрузка", "Маленькие гиганты" и "На ножах".

"Инспектор Фреймут" / Фото "1+1"

В 2017 году ушла с канала в связи с окончанием контракта. Через год телеведущая снова появилась на "Новом канале" с шоу "Оля", которое было адаптацией американского формата "Шоу Эллен Дедженерес". Однако программа не оказалась успешной и за короткий промежуток времени ее просто закрыли.

В 2020 году Фреймут стала участницей "Танцев со звездами". Партнером по паркету был Илья Падзина, однако пара продержалась до 10 прямого эфира.

Ольга Фреймут и Илья Падзина на шоу "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

С тех пор Ольга почти не появлялась на телевидении. Она сосредоточилась на ведении соцсетей, где запустила рубрику о правилах этикета. Несколько раз давала интервью на ютуб-каналах.

Личная жизнь

В школьные годы Фреймут встречалась с юношей, по имени Владимир Кравец. Но как призналась ведущая, парень сделал роковую ошибку, ведь изменил ее с одноклассницей.

Однако первым важным мужчиной в жизни Ольги стал британец Нил Митчелл, который был на 20 лет старше. Пара начала жить вместе и звезда забеременела. За определенный промежуток времени Фреймут поняла, что у ее любимого совсем другой менталитет и им трудно вместе. Поэтому беременная дочкой Фреймут приняла решение вернуться в Украину.

О таком шаге знаменитость никогда не жалела, а вот Нила называла "мужем периода своего рагульства". Так или иначе телеведущая родила дочь Злату, которая имеет британское гражданство, но с родным отцом не общается.

Ольга Фреймут с дочерью Златой / Фото из инстаграма телеведущей

Когда ведущая вернулась в Украину, то закрутила роман с продюсером "5 канала" Александром Ракоидом. Несмотря на то, что Ольга была беременна, мужчина ей сделал предложение. Пара взяла церковный брак, однако официально отношения не узаконивала.

Через три года их семейная жизнь распалась.

Во времена работы на "Новом канале" звезда познакомилась с генеральным директором Владимиром Локотком. Сначала им приписывали служебный роман, однако Ольга уверяла, что у них исключительно дружеские и рабочие отношения. Когда перешла работать на "1+1", то поняла, что скучает по Владимиру и первой разобралась в своих чувствах.

В 2016 году телеведущая родила Локотко сына Валерия, а в 2017 году – дочь Евдокию. После рождения второго общего ребенка влюбленные сразу же поженились.

Ольга Фреймут с семьей в 2021 году / Фото из инстаграма журналистки

Несмотря на то, что Фреймут не часто рассказывала о своих отношениях, однако призналась, что Владимир – совсем не романтический, и сначала она на это обижалась. Однако она пришла к выводу, что любит другие черты характера своего мужа и считает их более важными.

Стоит отметить и то, что Локотко был гражданином России, который попал под российские санкции.

Мой муж действительно был гражданином России, ну так сложилось, что он родился в Казахстане, он там (в России) учился, а потом уехал в Украину, и с 2006 года он живет, работает и является резидентом Украины. К тому, у него есть персональные санкции от России, в 2018 году как на топ-менеджера украинской медиаиндустрии,

– рассказала телеведущая.

Однако в 2019 году РФ сняла санкции с Владимира и других граждан Украины. Сегодня Локотко – гражданин Казахстана и имеет паспорт, который это подтверждает. До начала полномасштабной войны бывший гендиректор "Нового канала" подался на украинское гражданство и сейчас ждет решения.

Где сейчас Ольга Фреймут

До начала полномасштабного вторжения телеведущая с детьми поехали во Францию, где должна была отмечать день рождения. Однако 24 февраля 2022 года все в корне изменило. Фреймут переехала в Великобританию, ведь там у нее есть родственники.

Злата живет отдельно от звездной мамы. Также поговаривают, что Владимир живет с семьей в Британии, хотя часть СМИ писала, что мужчина остается в Украине.

В соцсетях звезда время от времени пишет о войне в стране, публикует фотографии с благотворительных мероприятий и тому подобное. Как известно, без работы Фреймут также не сидит. Ольга дописывает для газеты Sunday Express, где рассказывает о новостях Украины. Кроме того, телеведущая время от времени приезжает на Родину.