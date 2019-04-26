Россия сняла санкции с четырех известных украинцев

В Кремле подписали постановление об отмене специальных экономических мер, которые были введены 1 ноября 2018 года, в отношении четырех граждан Украины.

Об этом говорится на официальном интернет-портале информации РФ.

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Это постановление вносит изменения в принятый ранее документ об экономических санкциях и сокращает список граждан Украины, в отношении которых ранее были введены ограничения.

Кого исключили из санкционного списка?

• Леонида Черновецкого, бывшего мэра Киева;

• Степана Черновецкого, сына Леонида Черновецкого, бывшего председателя наблюдательного совета "Правэкс-банка";

• Владимира Крылова – экс-генерального директора "Нового канала";

• Владимира Локотка – мужа известной украинской телеведущей Ольги Фреймут.

При введении санкций Россия подчеркивала, что это "противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и нормализации двусторонних отношений".

Полный список граждан Украины и компаний, которые попали под экономические ограничения РФ 1 ноября 2018 года – читайте здесь.

Кроме того, 18 апреля Россия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров.