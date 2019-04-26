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      Россия сняла санкции с четырех известных украинцев

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      Леонида Черновецкого Россия исключила из списка санкций
      Леонида Черновецкого Россия исключила из списка санкций / Фото из открытых источников

      В Кремле подписали постановление об отмене специальных экономических мер, которые были введены 1 ноября 2018 года, в отношении четырех граждан Украины.

      Об этом говорится на официальном интернет-портале информации РФ.

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      Это постановление вносит изменения в принятый ранее документ об экономических санкциях и сокращает список граждан Украины, в отношении которых ранее были введены ограничения.

      Кого исключили из санкционного списка?

      • Леонида Черновецкого, бывшего мэра Киева;

      • Степана Черновецкого, сына Леонида Черновецкого, бывшего председателя наблюдательного совета "Правэкс-банка";

      • Владимира Крылова – экс-генерального директора "Нового канала";

      • Владимира Локотка – мужа известной украинской телеведущей Ольги Фреймут.

      При введении санкций Россия подчеркивала, что это "противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и нормализации двусторонних отношений".

      Полный список граждан Украины и компаний, которые попали под экономические ограничения РФ 1 ноября 2018 года – читайте здесь.

      Кроме того, 18 апреля Россия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Черновецкий Украина – Россия Новости России Санкции России против Украины
      Источник: 24 канал
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