Росія зняла санкції з чотирьох відомих українців

У Кремлі підписали постанову про скасування спеціальних економічних заходів, які були введені 1 листопада 2018 року, стосовно чотирьох громадян України.

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі інформації РФ.

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Ця постанова вносить зміни до прийнятого раніше документу про економічні санкції та скорочує список громадян України, щодо яких раніше були запроваджені обмеження.

Кого виключили із санкційного списку?

• Леоніда Черновецького – колишнього мера Києва;

• Степана Черновецького – сина Леоніда Черновецького, колишнього голову наглядової ради "Правекс-банку";

• Володимира Крилова – екс-генерального директора "Нового каналу";

• Володимира Локотка – чоловіка відомої української телеведучої Ольги Фреймут.

При введенні санкцій Росія наголошувала, що це "протидія недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб зі сторони України і на нормалізацію двосторонніх відносин".

Повний список громадян України та компаній, які потрапили під економічні обмеження РФ 1 листопада 2018 року – читайте тут.

Окрім того, 18 квітня Росія встановила заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширила заборону на ввезення деяких українських товарів.