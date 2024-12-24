Інна Мірошниченко розповіла про це в інтерв'ю Славі Дьоміну. Вона розповіла, як діти проживали період адаптації, пише 24 Канал.

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Дружина Тімура Мірошниченка поділилась, що Марсель звикав до батьків та сім'ї близько року. Це був складний період для малюка.

У нього були важкі поведінкові прояви, з ним було дуже важко. Він постійно проживав в істериках, не підпускав до себе, в нього були жорсткі приступи аутоагресії, він постійно плакав, не дозволяв людям його торкатися. Це було дуже важко,

– зізналась Інна.

Натомість з Ангеліною можна було комунікувати й запитувати про її почуття. Щоправда, тривалий час дівчинка не знала й не могла пояснити, які саме емоції в неї зараз.

"Дитина взагалі не розуміє своїх почуттів, емоцій. Зараз вона там плаче і каже: "Мені сумно" і це перемога! Бо до цього вона плаче і не знає, чого вона плаче. Ми питаємо: "Чого?", а вона: "Не знаю чого". Щось відчуває, але не навчили розрізняти чого", – зауважила дружина шоумена.



Сім'я Мірошниченків / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Інна Мірошниченко додала, що для них з Тімуром як для батьків, адаптація була складнішою з Ангеліною. Утім, рано чи пізно цей непростий період завершується.

З Ангеліною вийшло десь там три місяці, а на четвертий дуже різко так раз… і фух. Так все добре в житті, але три місяці, чесно, емоційний стан був на дні. А з Марселем у мене до нього не було ніякої адаптації, а він адаптувався рік. Він вперше попросив взяти його на руки, тому що він хотів обійми, коли рік був в сім'ї. Зараз ми можемо сказати, що він повністю розкрився, абсолютно звичайна дитина,

– поділилась Інна.

Зауважимо, Інна Мірошниченко також поділилась, що вона з чоловіком планує поповнення в сім'ї. Однак подружжя наразі сумнівається, чи народити серцем, чи біологічно. Та поки що вони не готові до п'ятої дитини, оскільки парі не вистачить ресурсу.