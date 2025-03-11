Звезда телевидения родом из Киева. Тимур родился в семье полковника и инспектора питания, также у ведущего есть сестра Таня. Свою профессию Мирошниченко выбрал еще в детстве и не прогадал. Что еще известно о жизни комментатора, как он менялся на протяжении карьеры и чем занимается сейчас, читайте в материале на Show24.

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Карьера телеведущего и комментатора

В 2002 году Тимур поступил в Национальный авиационный университет на специальность "психология". В студенческие годы был участником КВН, поэтому неудивительно, что его пригласили стать тренером в шоу "Лига смеха".

Тимур Мирошниченко с командой "Сборная механиков" / Фото из инстаграма ведущего

Впоследствии Мирошниченко снова стал студентом, но на факультете "режиссуры и телевидения". Во время учебы Тимуру предложили стать ведущим ток-шоу. С этого момента карьера пошла вверх, ведь тогда Мирошниченко стал неизменным комментатором детского и взрослого Евровидения.

Тимур Мирошниченко – неизменный комментатор Евровидения / Фото из инстаграма звезды

В 2017 году Евровидение проходило в Киеве, ведь в 2016 – Джамала с песней "1944" принесла Украине победу. Тогда Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук были ведущими конкурса.

Ведущие Евровидения-2017 / Фото из инстаграма Мирошниченко

К слову, совсем скоро в Швейцарии состоится Евровидение-2025. Украину будет представлять группа Ziferblat.

Кроме Евровидения, Тимур также является ведущим многих успешных проектов на телевидении. Добавим, что Мирошниченко за время карьеры не сильно изменился. К примеру, изменений претерпевала стрижка, однако это не было что-то кардинальное. Кроме того, порой он отпускал длинную бородку, чем обычно. Время от времени менялись образы, но чаще всего ведущего можно увидеть в классическом костюме.

Тимур Мирошниченко в 2018 – 2025 годах / Фото из инстаграма ведущего

Личная жизнь

Первую любовь ведущий познал в 21 год. Эти отношения не сложились, вероятно, из-за постоянной занятости работой.

Почему не сложилось? На самом деле не знаю. Было хорошо, а потом как-то всем стало не хорошо, и все закончилось. Смысл об этом говорить? Мне не стыдно, я нормально себя вел, но работа была прежде всего,

– признался Тимур Мирошниченко.

До 30 лет у ведущего в приоритете была карьера. Со своей будущей женой шоумен познакомился на одном из мероприятий. Инна на тот момент была адвокатом. Она уверяла себя, что ничего конкретного из этого знакомства не получится, поэтому не отвечала на сообщения Тимура около 2,5 лет.

Но позже женщина таки дала ухажеру шанс. Они начали встречаться, впоследствии съехались. В январе 2018 года влюбленные поженились.

Тимур Мирошниченко женился / Фото из инстаграма ведущего

В одном из интервью мужчина признался, что в 2017 году Инна пережила выкидыш, а врачи уверяли, что у женщины никогда не будет детей. Сегодня супруги воспитывают четырех детей. Двух биологических – дочь Мию и сына Марка. В 2023 году Мирошниченко усыновили мальчика Марселя. К сожалению, у ребенка есть проблемы со здоровьем.

Дело в том, что у него обнаружили врожденный порок – гастрошизис.

Гастрошизис – это врожденный порок развития брюшной стенки, при которой часть кишечника и других органов выпадает наружу через дефект возле пупка. Такой дефект требует хирургического вмешательства после рождения.

Одну операцию мальчик перенес в первые сутки после рождения, а вторую – в конце сентября прошлого года. При выписке Марселю диагностировали болезнь Гиршпрунга, гипоксически-ишемическую энцефалопатию второй стадии, грыжи, анемию и поражение мозга.

Болезнь Гиршпрунга – это врожденное заболевание толстого кишечника, при котором отсутствуют нервные клетки в его части. Это приводит к определенным нарушениям, хроническим запорам и расширению кишки. Лечится хирургическим путем.

Семья Мирошниченко / Фото из инстаграма телеведущего

Летом 2024 года супруги приняли за дочь девочку Ангелину. Сегодня она учится в первом классе. Инна рассказывала, что для них с Тимуром как для родителей, адаптация была сложнее с Ангелиной. Впрочем, рано или поздно этот непростой период завершается.

С Ангелиной получилось где-то там три месяца, а на четвертый очень резко так раз... и фух. Да все хорошо в жизни, но три месяца, честно, эмоциональное состояние было на дне. А с Марселем у меня к нему не было никакой адаптации, а он адаптировался год. Он впервые попросил взять его на руки, потому что он хотел объятия, когда год был в семье. Сейчас мы можем сказать, что он полностью раскрылся, абсолютно обычный ребенок,

– поделилась Инна.

Мирошниченко также поделилась, что она с мужем планирует пополнение в семье. Однако супруги пока сомневаются, или родить сердцем, или биологически. И пока они не готовы к пятому ребенку, поскольку паре не хватит ресурса.

Инна и Тимур Мирошниченко с детьми / Фото из инстаграма Тимура

Интересно, что в 2021 году мужчина стал "Папой года", а в 2023 – Тимур и Инна получили награду "Родители года".

Чем сегодня занимается Тимур Мирошниченко

В обществе острым вопросом остается тема мобилизации. Как известно, Тимур имеет воинское звание младшего лейтенанта и посещает ТЦК и СП каждые полгода, потому что этого требует украинское законодательство.

Телеведущий говорил, что будет работать на информационном фронте и собирать деньги. Летом прошлого года Мирошниченко рассказывал, что имеет бронирование, ведь его профессия относится к части критической инфраструктуры страны. Кроме того, Тимур – многодетный отец.

Недавно телеведущий проводил Нацотбор вместе с Машей Ефросининой. Совсем скоро украинцы смогут услышать голос комментатора на Евровидении-2025.