Іван родом із Харківщини. Внаслідок родової травми у чоловіка з'явились проблеми із зором. Виконавець може бачити лиш світло та обриси людей. З юного віку він проявив любов до музики, що стало поштовхом до розвитку кар'єри. Чому Іван Ганзера зник з публічного простору після перемоги на шоу, як склалось особисте життя та чим займається сьогодні, читайте в матеріалі Show24.

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"Голос країни" та зникнення з публічного простору

Спершу артист працював у Молодому театрі Вадима Мулермана. Однак мрія про велику сцену не полишала чоловіка. Тому Іван вирішив взяти участь у першому сезоні шоу "Голос країни". На кастингу він виконав пісню "А ми удвох" і став учасником команди Діани Арбеніної.

Виконавець дійшов до фіналу, де змагався з Тонею Матвієнко. Чоловік виборов перемогу та підписав контракт зі студією Universal music. Через рік вийшов перший альбом – "Я не могу тебя терять".

Іван Ганзера – "Не плач тато" ("Голос країни" 1 сезон): дивіться відео онлайн

Здавалось, що після такого успіху й кар'єра артиста мала б продовжувати розвиватись, але на ділі все вийшло не так. Як розповідав сам Ганзера, усі роки він просто мучився.

Пісні нібито записувалися, але це були кавери на пісні з "Голосу країни" і мені вдалося тоді ще дві свої пісні просунути, щоб на них зробили якісь аранжування. Ще я шукав варіанти придбання пісень інших авторів, але все це не знайшло порозуміння. Загалом писали кавери, і коштувало все це шалених грошей. Я так розумію, робилося це як завжди: писали п'ять тисяч, коштувало це одну тисячу, а різницю ділили між собою. Ну і врешті-решт мене не відпустили. Решту років контракту я просто мучився,

– зізнався співак.

По суті, лейбл не дав виконавцю нічого. Усе, що отримав Іван Ганзера – це щомісячна зарплата, за яку він оплачував квартиру і жив, а також певний досвід. Через слабку популяризацію співака, його слава почала забуватись, що стало наслідком витіснення з публічного простору.

Цікавим фактом із біографії Івана є те, що він пробував себе у політиці. Артист балотувався у Верховну Раду від Радикальної партії Олега Ляшка у 2012 році на парламентських виборах. Він отримав 4 номер у списку, але партія не отримала необхідної кількості голосів.

Особисте життя

Зі своєю обраницею чоловік познайомився за лаштунками "Голосу країни". Жінка була шанувальницею артиста й попросила про спільну фотографію. Згодом Іван і Ольга почали листуватись у соцмережах. Спершу між ними зав'язалась дружба, яка переросла у відносини.

У лютому 2014 року у пари народилась донька Софія. Цікаво, що дівчинку так назвали на честь Софії Ротару.

Іван Ганзера з родиною / Фото з інстаграму співака

Де зараз Іван Ганзера

З часів АТО артист їздив до військових із виступами. Його навіть нагородили відзнакою Президента України "За гуманітарну участь в АТО".

Тоді Ганзера написав пісню "Путіну хана", яка отримала друге дихання після 24 лютого 2022 року.

Іван Ганзера – "Путіну хана": дивіться відео онлайн

Коли розпочалась велика війна, артист з родиною був на Житомирщині. Спершу вони ховались у підвалах від обстрілів, а згодом сімейство ухвалило рішення поїхати до Польщі. Через певний час повернулись до України, а Іван Ганзера продовжив виступати для військових на фронті, у госпіталях, підтримувати їх розмовами.

Артист бере участь у благодійних ініціативах, долучається до зборів, а також продовжує виступати у різних містах країни. Крім того, часто співає на сцені з іншими українськими артистами.