Руслана народилась 1973 року у Львові. З самого дитинства майбутня зірка проявляла неабияку любов до музики, грала на фортепіано та співала в хорі. Першим успіхом став альбом під назвою "Мить весни", а от проривом називають третій альбом "Дикі танці", який вийшов у 2003 році. У матеріалі Show 24 згадуємо про легендарну перемогу на Євробаченні та розповідаємо про особисте життя Руслани і її мрію народити дитину.

Не пропустіть Що відомо про Машу Кондратенко, яка видавала себе за Klavdia Petrivna

Співоча кар'єра

У 2004 році виконавиця вирушила на Євробачення з піснею Wild Dances. Неймовірні образи, запальна хореографія та потужна енергетика на довго запам'ятались публіці. Руслана здобула перемогу й безсумнівно отримала статус музичної ікони.

Ruslana – Wild Dances (Winner of Eurovision 2004): дивіться відео онлайн

Під час Помаранчевої революції та Революції гідності артистка брала активну участь, виступала з промовами та співала пісень.

Сьогодні співачка продовжує працювати над творчістю, вдосконалюючи її. Руслана експериментує з різними стилями та напрямками, а шанувальники продовжують обожнювати виконавицю за її шалену енергетику та нестримність. До прикладу, переможниця Євробачення анонсувала на 22 листопада вихід нової пісні "Кам'яна Діва".

Для всіх, хто любить українську етнічно-танцювальну музику. Приготуйтеся відчути ритм серця каменя,

– написала артистка.

У 2011 році Руслана була тренеркою у співочому проєкті "Голос країни", а за два роки брала участь у шоу "Битва хорів", там вона була тренеркою хору зі Львова, який у результаті здобув перемогу.

Особисте життя

Уже майже 30 років Руслана перебуває у шлюбі з Олександром Ксенофонтовим. Їхню пару називають однією з найзагадковіших в українському шоубізнесі, адже вони майже не діляться деталями приватного життя.

Руслана Лижичко з чоловіком / Фото з фейсбуку Олександра

Як не дивно, пару звела музика. Вони познайомились у справах роботи, а за дуже короткий проміжок часу відчули, що це доля. Стосунки почали стрімко розвиватись. Закохані разом працювали та подорожували. Руслана зізнавалася, що Олександр – романтик, тому у їхній історії є дуже багато яскравих та красивих моментів.

Весілля закоханих відбулося у 1995 році. За словами співачки, вона навіть сукню не встигла купити. Просто пара однієї миті вирішила стати чоловіком та дружиною. У шлюбі вони – вже майже 30 років і дуже щасливі разом.

Руслана Лижичко з чоловіком Олександром / Фото з інстаграму співачки

Нещодавно артистка поділилась подробицями особистого життя, зазначивши, що хоче стати матір'ю. Крім того, Руслана не розглядає тему усиновлення, адже вважає, що сама має народити дитину.

Я дуже вірю у свої сили. Я належу до тих людей, які вірять, що це має бути кровне, своє, і тільки я маю це зробити. Це енергетика, і я маю цю енергетику передати. Я працюю над цим. Чому цього не сталося? Були події, які дуже забрали у мене здоров'я. Надзвичайні нерви, стреси, здоров'я. Це все відгукнулося і на жіночому стані. Тому лікарі наді мною ще трохи чаклують. Я все зроблю для того, щоб це сталося,

– зазначила виконавиця.

Нещодавно артистка зізналась, що багато разів намагалась завагітніти, однак усі спроби були невдалими. Лижичко зазначила, щоб спроб завагітніти за допомогою ЕКЗ було багато, тому лікарі казали їй пошкодувати себе. Спеціалісти наголошували, що це негативно може вплинути на здоров'я співачки.

Крім того, у 2010 році після спроби ЕКЗ вагітність таки настала, однак виконавиця не дотрималася всіх рекомендацій лікарів, а "загравала з природою", чого не можна було робити. Як наслідок, Руслана втратила дитину.

Де зараз і чим займається Руслана

Артистка продовжує займатись творчістю, а також не забуває і про соціальну діяльність. До прикладу, Руслана долучається до розвитку культурних проєктів, допомагає дітям, активно виступає за збереження природи, організовує екологічні акції та ініціативи тощо.

Нещодавно переможниця Євробачення-2004 розповіла про тітку, яка живе у Росії. Під час Майдану жінка не розуміла, що відбувається, однак сьогодні ситуація докорінно змінилась.

А зараз вона повністю з нами душею. Вона просто жила у Львові, а працювала у Польщі. Таких важко промити. Моя племінниця, тобто донька моєї тітки, взагалі працює у Швейцарії. Вона – айтішниця, і вона виїхала одразу. Вона довгий час жила у Франції,

– розповіла Руслана Лижичко.

Крім того, співачка веде активну концертну діяльність, бере участь у благодійних заходах і допомагає тим, хто цього потребує.