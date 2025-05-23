Та варто пригадати й те, що українські зірки, які сьогодні виблискують на сцені у шикарних нарядах, також були дітьми й у їхньому житті теж лунав останній дзвоник. Пропонуємо у добірці Show24 подивитись на архівні фото знаменитостей зі шкільної парти.

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Як виглядали українські зірки у шкільні роки

Леся Нікітюк

На цій світлині Леся Нікітюк на випускному у дев'ятому класі. Вона обрала простий образ – біла кофтинка та джинсова куртка. Сьогодні ж Нікітюк – успішна телеведуча та наречена.

Леся Нікітюк у шкільні роки / Фото з особистого архіву телеведучої

Віталій Козловський

У такому яскравому образі співак з'явився на шкільному випускному. Цікаво, що Віталій самостійно пошив собі костюм.

Віталій Козловський на випускному / Фото з особистого архіву співака

Наталка Денисенко

Це шкільне фото – одне з найулюбленіших для акторки. Спершу можна не впізнати маленьку Наталку, однак віддані шанувальники зірки, точно впізнають її з перших секунд.

Наталка Денисенко у шкільні роки / Фото з особистого архіву акторки

До слова, нещодавно стало відомо, що після 8 років шлюбу Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучились.

Ігор Кондратюк

Український продюсер ще раніше опублікував свою шкільну світлину, яку підписав так званою "настановою" для інших поколінь: "Вчення – світло, ненавчених – пітьма. Навчіться отримувати задоволення від навчання".

Ігор Кондратюк у шкільні роки / Фото з особистого архіву продюсера

Анна Різатдінова

У шкільні роки Анну дражнили "прогульницею", адже через постійні тренування та змагання їй доводилось пропускати багато уроків.

Анна Різатдінова у шкільні роки / Фото з особистого архіву спортсменки

Надя Дорофєєва

У рожевому костюмі й квітами у руках юна Надя йшла до школи. Можливо, вона тоді ще навіть не здогадувалась, яке успішне майбутнє чекає на неї.

Надя Дорофєєва у шкільні роки / Фото з особистого архіву співачки

Ірина Федишин

Це фото з випускного вечора артистки. Майбутня зірка навчалась у львівській школі.

Ірина Федишин на випускному / Фото з особистого архіву співачки

Павло Зібров

Тут народному артисту всього лиш 15 років. Його обличчя ще не прикрашають розкішні вуси, а волосся на голові ще не вирізняється довжиною.

Павло Зібров у шкільні роки / Фото з соцмереж

Катя Осадча

У 12 років Осадча почала займатись моделінгом, а після закінчення 9 класу вирушила у Токіо, щоб там працювати моделлю.

Катерина Осадча у шкільні роки / Фото з особистого архіву телеведучої

Наталія Могилевська

На фото майбутня співачка одягнута в шкільну форму радянського зразка й тримає у руках "Буквар". Освіту Могилевська здобувала у Києві.

Наталія Могилевська у шкільні роки / Фото з соцмереж

То ж сьогодні останній дзвоник для випускників – це крок у нове та невідоме майбутнє. Можливо, серед майбутніх студентів є ті, які прокладуть собі яскравий шлях до українського шоубізнесу.