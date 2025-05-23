Но стоит вспомнить и то, что украинские звезды, которые сегодня сверкают на сцене в шикарных нарядах, также были детьми и в их жизни тоже звучал последний звонок. Предлагаем в подборке Show24 посмотреть на архивные фото знаменитостей со школьной парты.

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Как выглядели украинские звезды в школьные годы

Леся Никитюк

На этой фотографии Леся Никитюк на выпускном в девятом классе. Она выбрала простой образ – белая кофточка и джинсовая куртка. Сегодня же Никитюк – успешная телеведущая и невеста.

Леся Никитюк в школьные годы / Фото из личного архива телеведущей

Виталий Козловский

В таком ярком образе певец появился на школьном выпускном. Интересно, что Виталий самостоятельно сшил себе костюм.

Виталий Козловский на выпускном / Фото из личного архива певца

Наталка Денисенко

Это школьное фото – одно из самых любимых для актрисы. Сначала можно не узнать маленькую Наталью, однако преданные поклонники звезды, точно узнают ее с первых секунд.

Наталья Денисенко в школьные годы / Фото из личного архива актрисы

К слову, недавно стало известно, что после 8 лет брака Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись.

Игорь Кондратюк

Украинский продюсер еще раньше опубликовал свою школьную фотографию, которую подписал так называемой "установкой" для других поколений: "Учение – свет, необученных – тьма. Научитесь получать удовольствие от учебы".

Игорь Кондратюк в школьные годы / Фото из личного архива продюсера

Анна Ризатдинова

В школьные годы Анну дразнили "прогульщицей", ведь из-за постоянных тренировок и соревнований ей приходилось пропускать много уроков.

Анна Ризатдинова в школьные годы / Фото из личного архива спортсменки

Надя Дорофеева

В розовом костюме и цветами в руках юная Надя шла в школу. Возможно, она тогда еще даже не догадывалась, какое успешное будущее ждет ее.

Надя Дорофеева в школьные годы / Фото из личного архива певицы

Ирина Федишин

Это фото с выпускного вечера артистки. Будущая звезда училась во львовской школе.

Ирина Федишин на выпускном / Фото из личного архива певицы

Павел Зибров

Здесь народному артисту всего лишь 15 лет. Его лицо еще не украшают роскошные усы, а волосы на голове еще не отличаются длиной.

Павел Зибров в школьные годы / Фото из соцсетей

Катя Осадчая

В 12 лет Осадчая начала заниматься моделингом, а после окончания 9 класса отправилась в Токио, чтобы там работать моделью.

Екатерина Осадчая в школьные годы / Фото из личного архива телеведущей

Наталья Могилевская

На фото будущая певица одета в школьную форму советского образца и держит в руках "Букварь". Образование Могилевская получала в Киеве.

Наталья Могилевская в школьные годы / Фото из соцсетей

Так что сегодня последний звонок для выпускников – это шаг в новое и неизвестное будущее. Возможно, среди будущих студентов есть те, которые проложат себе яркий путь в украинский шоу-бизнес.