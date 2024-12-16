За словами Руслани могли вплинути стрес та виснаження. Артистка розповіла, що вони з чоловіком хотіли дітей, тож вона навіть намагалася завагітніти за допомогою ЕКЗ, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Руслана Лижичко зазначила, щоб спроб завагітніти за допомогою ЕКЗ було багато, тому лікарі казали їй пошкодувати себе. Спеціалісти наголошували, що це негативно може вплинути на здоров'я співачки.

Якщо ти не маєш дитини, ти не потрібен природі. Природа тебе створила, щоб ти створив таку саму людину,

– вважає Руслана.

Переможниця Євробачення-2004 – не прихильниця чайлдфрі. На думку Лижичко, люди повинні мати дітей. Ба більше, співачка поділилася, що шанс стати мамою у неї ще є, однак йдеться не про усиновлення. Коли ж Дьомін запитав, чи вона має на увазі сурогатне материнство, артистка відповіла лише, що "буде копія Руслани".

Інтерв'ю з Русланою Лижичко: дивіться відео онлайн

Руслана Лижичко розповіла про зірвану вагітність

Руслана Лижичко також зізналася про втрату дитини. Співачка каже, що термін вагітності був короткий. Жінка поділилася, що це сталося у 2010 році – тоді була її перша спроба ЕКЗ. Переможниця Євробачення-2004 зазначила, що не дотрималася всіх рекомендацій лікарів, а "загравала з природою", чого не можна було робити.