Учасник гумористичного колективу "Леви на джипі" Роман Щербан опублікував романтичні фото з дівчиною. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм коміка.

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Роман Щербан освідчився коханій у Львові, в оранжереї одного з парків. На тлі лунала пісня Cold Heart Елтона Джона і Дуа Ліпи.

Вона сказала "Так",

– лаконічно підписав фото Роман Щербан.



Роман Щербан заручився з коханою / Фото з інстаграму Романа Щербана





Роман Щербан заручився з коханою / Фото з інстаграму Романа Щербана

Новоспечена наречена розповіла, як пройшли заручини, та поділилась кумедним моментом.

"Тропічна оранжерея у центрі зимового парку у Львові. Саксофоніст грає "Cold heart" Елтона Джона і Дуа Ліпи, коханий каже найщиріші слова, які я прослухала, бо думала "яку руку давати: праву чи ліву?"", – розповіла Анастасія.



Роман Щербан заручився з коханою / Фото з інстаграму Романа Щербана



Роман Щербан заручився з коханою / Фото з інстаграму Романа Щербана

Роман Щербан вже понад два роки є учасником популярного колективу коміків "Леви на джипі", які створюють гумористичний контент на ютубі. Він родом зі Львівської області, навчався на факультеті журналістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка.