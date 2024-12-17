За словами Руслани, під час Майдану тітка не розуміла, що відбувається. Співачка каже, що родина вже не могла їй щось пояснювати, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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А зараз вона повністю з нами душею. Вона просто жила у Львові, а працювала у Польщі. Таких важко промити. Моя племінниця, тобто донька моєї тітки, взагалі працює у Швейцарії. Вона – айтішниця, і вона виїхала одразу. Вона довгий час жила у Франції,

– розповіла Руслана Лижичко.

Співачка поділилася, що в Росії залишилася лише тітка, а дід і баба вже померли. Водночас Руслана підкреслила, що у її лексиконі немає вислову "хороший росіянин". Вона не може "ці два слова вживати поруч".

Але просто ми спілкуємося іноді. Мені її дуже шкода. Я хотіла б, щоб вона була з донькою. Я не хочу, щоб вона там залишалася. Але зараз поки немає можливості їй виїхати, звичайно. І її безпека в тому числі залежить від того. Вона має певну проблему з тим, що вона тітка Руслани, перебуваючи там. Під час Майдану точно мала,

– висловилася співачка.

Інтерв'ю з Русланою Лижичко: дивіться відео онлайн

Руслана Лижичко про російську мову

В інтерв'ю Руслана також розповіла, що її мама довгий час спілкувалася російською мовою, а сама співачка навчалася в російськомовній школі у Львові. Однак артистка наголосила, що з батьком говорила лише українською, а також у селі, коли приїжджала до баби на літні або зимові канікули.

Лижичко підкреслила, що зараз вони з мамою спілкуються виключно українською мовою. Співачка пригадала, що жінка намагалася "бути стриманою", коли донька стала відомою.

Але мама сама захотіла перейти. Це сталося дуже природно і дуже щиро. Взагалі у мами прекрасна українська мова. Вона винятково "западенська",

– каже Руслана.

Руслана Лижичко зауважила, що у її мами львівська вимова. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, жінка принципово перестала спілкуватися російською мовою.