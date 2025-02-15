Руслана родилась в 1973 году во Львове. С самого детства будущая звезда проявляла большую любовь к музыке, играла на фортепиано и пела в хоре. Первым успехом стал альбом под названием "Мить весни", а вот прорывом называют третий альбом "Дикі танці", который вышел в 2003 году. В материале Show 24 вспоминаем о легендарной победе на Евровидении и рассказываем о личной жизни Русланы и ее мечте родить ребенка.

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Певческая карьера

В 2004 году исполнительница отправилась на Евровидение с песней Wild Dances. Невероятные образы, зажигательная хореография и мощная энергетика надолго запомнились публике. Руслана одержала победу и несомненно получила статус музыкальной иконы.

Ruslana – Wild Dances (Winner of Eurovision 2004): смотрите видео онлайн

Во время Помаранчевої революции и Революции достоинства артистка принимала активное участие, выступала с речами и пела песни.

Сегодня певица продолжает работать над творчеством, совершенствуя его. Руслана экспериментирует с различными стилями и направлениями, а поклонники продолжают обожать исполнительницу за ее бешеную энергетику и неудержимость. К примеру, победительница Евровидения анонсировала на 22 ноября выход новой песни "Кам'яна Діва".

Для всех, кто любит украинскую этнически-танцевальную музыку. Приготовьтесь почувствовать ритм сердца камня,

– написала артистка.

В 2011 году Руслана была тренеркой в певческом проекте "Голос страны", а через два года участвовала в шоу "Битва хоров", там она была тренеркой хора из Львова, который в результате одержал победу.

Личная жизнь

Уже почти 30 лет Руслана состоит в браке с Александром Ксенофонтовым. Их пару называют одной из самых загадочных в украинском шоу-бизнесе, ведь они почти не делятся деталями частной жизни.

Руслана Лыжичко с мужем / Фото с фейсбука Александра

Как ни странно, пару свела музыка. Они познакомились по делам работы, а за очень короткий промежуток времени почувствовали, что это судьба. Отношения начали стремительно развиваться. Влюбленные вместе работали и путешествовали. Руслана признавалась, что Александр – романтик, поэтому в их истории есть очень много ярких и красивых моментов.

Свадьба влюбленных состоялась в 1995 году. По словам певицы, она даже платье не успела купить. Просто пара в один момент решила стать мужем и женой. В браке они – уже почти 30 лет и очень счастливы вместе.

Руслана Лыжичко с мужем Александром / Фото из инстаграма певицы

Недавно артистка поделилась подробностями личной жизни, отметив, что хочет стать матерью. Кроме того, Руслана не рассматривает тему усыновления, ведь считает, что сама должна родить ребенка.

Я очень верю в свои силы. Я принадлежу к тем людям, которые верят, что это должно быть кровное, свое, и только я должна это сделать. Это энергетика, и я должна эту энергетику передать. Я работаю над этим. Почему этого не произошло? Были события, которые очень забрали у меня здоровье. Чрезвычайные нервы, стрессы, здоровья. Это все отозвалось и на женском состоянии. Поэтому врачи надо мной еще немного колдуют. Я все сделаю для того, чтобы это произошло,

– отметила исполнительница.

Недавно артистка призналась, что много раз пыталась забеременеть, однако все попытки были неудачными. Лыжичко отметила, чтобы попыток забеременеть с помощью ЭКО было много, поэтому врачи говорили ей пожалеть себя. Специалисты отмечали, что это негативно может повлиять на здоровье певицы.

Кроме того, в 2010 году после попытки ЭКО беременность таки наступила, однако исполнительница не придерживалась всех рекомендаций врачей, а "заигрывала с природой", чего нельзя было делать. Как следствие, Руслана потеряла ребенка.

Где сейчас и чем занимается Руслана

Артистка продолжает заниматься творчеством, а также не забывает и о социальной деятельности. К примеру, Руслана приобщается к развитию культурных проектов, помогает детям, активно выступает за сохранение природы, организует экологические акции и инициативы и тому подобное.

Недавно победительница Евровидения-2004 рассказала о тете, которая живет в России. Во время Майдана женщина не понимала, что происходит, однако сегодня ситуация в корне изменилась.

А сейчас она полностью с нами душой. Она просто жила во Львове, а работала в Польше. Таких трудно промыть. Моя племянница, то есть дочь моей тети, вообще работает в Швейцарии. Она – айтишница, и она уехала сразу. Она долгое время жила во Франции,

– рассказала Руслана Лыжичко.

Кроме того, певица ведет активную концертную деятельность, участвует в благотворительных мероприятиях и помогает тем, кто в этом нуждается.