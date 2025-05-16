Тогда украинские "Дикие танцы" покорили Европу, а Украина впервые торжествовала на главном песенном конкурсе мира. Каким был путь Русланы к триумфу – рассказывает 24 Канал.

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Аутсайдер в ставках букмекеров

Накануне конкурса букмекеры оценивали шансы на победу Украины крайне низко. Руслана долгое время была утсайдером. В то же время победу пророчили тогда Сербии и Черногории, Швеции, Греции и Бельгии.

В 2004 году впервые на Евровидении состоялся полуфинал. Согласно правилам конкурса, страны, вошедшие в десятку лучших предыдущего года и "Большая четверка" в виде Великобритании, Франции, Испании и Германии проходили в финал автоматически. Поэтому Руслана и представители еще 21 страны в полуфинале соревновались за 10 мест в финале.

И тогда выступление украинской представительницы изрядно поразило и публику, и букмекеров. Шансы на победу Русланы выросли, но букмекеры все еще оставались осторожными и главной претенденткой на триумф ее не называли.

Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео

В итоге 8 стран отдали Руслане самые высокие баллы, а в целом она получила 280 баллов и победила.

Сцена не выдержала

На репетиции финала конкурса сцена, которую сделали из сверхпрочного стекла, не выдержала танцев Русланы и ее команды, поэтому дала трещину. Организаторам пришлось срочно проводить ремонтные работы и укреплять сцену, чтобы в прямом эфире такого не случилось.

Руслана задала тренд

Сейчас пение и активные танцы на сцене – не редкость для Евровидения. Однако в 2004 году Руслана сделала то, чего не делал никто – сочетала вокал и сложную для дыхания хореографию. Более того, после ее триумфа на сцене конкурса стало больше этнических звучаний.

Победа имеет цену

Концерты, гастроли, фанаты, популярность – это все Руслана получила после победы на конкурсе. "Дикие танцы" стали настоящим хитом.

Однако позже певица вспоминала, что это был очень тяжелый период, ведь все выступления и концерты были огромной физической нагрузкой. В частности Руслана говорит, что именно из-за того периода нагрузок, к сожалению, не может иметь детей.

Фаворитка до сих пор

Руслана и до сих пор остается легендой Евровидения. В частности накануне Евровидения 2025 представительница Дании Сисал сказала, что это ее любимая песня с конкурса. Также о Руслане вспоминают представители других стран. Например, Швеции и Литвы.

Для многих нынешних участников конкурса Руслана символизирует начало любви к Евровидению, на которое в этом году они попали.