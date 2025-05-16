Обычно такие рейтинги создают в конце текущего года. То есть сейчас актуален рейтинг за 2024 год. Кто вошел туда и какая украинская песня есть в десятке – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TOP 250.

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Десятка лучших песен на Евровидении

10 – Shum

Десятку лучших в рейтинге открывает группа Go-A, которая представила Украину на Евровидении 2021 в Роттердаме. Украинская группа остается одним из самых популярных среди фанатов конкурса и с 2021 года не покидает десятку лучших песен за всю историю Евровидения.

На конкурсе группа заняла 5-е место, получив 364 балла. По результатам телеголосования Украина уступила разве что Италии.

Go-A – Shum: смотрите видео

9 – ZARI

В 2024 году на конкурсе в Мальме Грецию представила певица Марина Сати с песней ZARI, которая с момента релиза была среди фаворитов Евровидения. В итоге она получила 126 баллов и заняла 11-е место.

Марина Сатти – ZARI: смотрите видео

8 – Hold me closer

На Евровидении 2022 в Турине одной из фавориток была Корнелия Джейкобс из Швеции, которая представила свою страну с песней Hold me closer. Певица получила 438 баллов и финишировала на 4-м месте.

Корнелия Джейкобс – Hold me closer: смотрите видео

7 – The Code

В 2024 году на конкурсе в Мальме Швейцарию представили Nemo с песней The Code – сочетанием эстрадного и оперного пения и даже рэпа. Необычное сочетание стилей и эффектный номер сделали свое дело – Nemo победили и впервые за 36 лет Евровидение вернулось в Швейцарию.

Nemo – The Code: смотрите видео

6 – Rim tim tagi dim

Второе место на конкурсе в Мальмо занял представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim tim tagi dim. Интересно, что в своей стране певец сначала не вошел в список финалистов отбора, а позже его пригласили на место участницы, отказавшейся от участия. А в итоге Baby Lasagna победил в голосовании телезрителей.

Baby Lasagna – Rim tim tagi dim: смотрите видео

5 – Europapa

Если вам кажется, что в рейтинге много песен с 2024 года – не удивляйтесь, часто песни последнего Евровидения занимают высокие места в рейтинге, потому что они "самые новые".

Еще одной песней с конкурса в Мальме является Europapa, которую исполнил Йост Кляйн. За недостойное поведение певца дисквалифицировали, однако фанаты продолжают популяризировать эту песню, а решение организаторов считают несправедливым.

Йост Кляйн – Europapa: смотрите видео

4 – SloMo

В 2022 году Испанию на Евровидении представила певица Шанель с песней SloMo. Зажигательная песня и невероятная хореография запали в душу многим фанатам, поэтому впервые за почти 30 лет Испания вошла в тройку лучших, получив 459 баллов.

Шанель – SloMo: смотрите видео

3 – Cha Cha Cha Cha

В 2023 году на украинском Евровидении в Ливерпуле Финляндию преставил певец Каярия с песней Cha Cha Cha Cha Cha. Певец поразил зрителей и победил в телеголосовании. Суммарно он получил 526 баллов и занял второе место.

Каярия – Cha Cha Cha Cha: смотрите видео

2 – Tatoo

А вот победу в Ливерпуле одержала представительница Швеции Лорин с песней Tatoo. Певица вернулась на конкурс после триумфа в 2012 году. Она заняла второе место в телеголосовании и одержала абсолютную победу в голосовании жюри. Суммарно она получила 536 баллов.

Лорин – Tatoo: смотрите видео

1 – Euphoria

Фанаты конкурса очень любят Лорин, ведь две ее победные песни возглавляют рейтинг лучших. Лучшей из лучших фанаты считают песню Euphoria, с которой Лорин торжествовала на Евровидении в Баку в 2012 году.

Лорин – Euphoria: смотрите видео

В рейтинге 250 лучших хитов Евровидения есть еще несколько украинских песен: