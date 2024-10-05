Також вона поділилася своїми думками щодо всиновлення. Про це артистка сказала в коментарі "Неймовірній правді зірок".

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Руслана Лижичко вважає, що всиновлення – не її рішення, вона хоче сама народити дитину. Що цікаво, зірка вже працює над цим.

Я дуже вірю у свої сили. Я належу до тих людей, які вірять, що це має бути кровне, своє, і тільки я маю це зробити. Це енергетика, і я маю цю енергетику передати. Я працюю над цим. Чому цього не сталося? Були події, які дуже забрали у мене здоров'я. Надзвичайні нерви, стреси, здоров'я. Це все відгукнулося і на жіночому стані. Тому лікарі наді мною ще трохи чаклують. Я все зроблю для того, щоб це сталося,

– зазначила виконавиця.

"Неймовірна правда про зірок": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями українська акторка Анна Кошмал, відома за роллю в популярному серіалі "Свати", офіційно оголосила, що чекає на другу дитину. Знаменитість та її чоловік вже є батьками 6-річного сина Мишка.