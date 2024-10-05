Про це він сказав на показі документального фільму "Елтон Джон: Ніколи не пізно", як зазначило видання Hello.

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Так, з'ясувалося, що рок-музикант втратив багато частин тіла.

Від мене мало що залишилося. У мене немає мигдалин, аденоїдів і апендикса. У мене немає простати. У мене немає правого стегна, лівого коліна та правого коліна. Єдине, що в мене залишилося, це ліве стегно. Але я все ще тут,

– з іронією зазначив артист.

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Що відомо про проблеми зі здоров'ям в Елтона Джона

У своїй нещодавній заяві співак також повідомив, що частково втратив зір. Це сталося через очну інфекцію, яку він переніс минулого літа. Як наслідок, артист проходить лікування. Водночас Елтон залишається в доброму гуморі й відвідує публічні заходи.