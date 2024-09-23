Це буде її друга дитина. Про це Анна розповіла у своєму інстаграмі.
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Кошмал виставила відео, де енергійно танцює. Водночас все стало відомо наприкінці ролика, коли вона зняла сорочку, щоб показати обтислий боді, який підкреслював її вагітний животик.
Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з'їсти подвійну порцію всього,
– з гумором додала акторка.
Шанувальники та підписники засипали її коментарі привітаннями та щирими побажаннями.
- "Найкраще secret розкриття, що я бачила. Вітаю. Нехай все буде з насолодою";
- "Радію, що класно себе почуваєш в цей магічний період. Нехай він проходить так же драйвово";
- "Це напевне найкраща розповідь про вагітність, яку я коли-небудь бачила. Це було круто. Вітаю";
- "Такі класні новини";
- "Плачу від радості".
Для довідки! Анна Кошмал з чоловіком вже виховують спільного сина Мишка. Хлопчику зараз 6 років.
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