Це буде її друга дитина. Про це Анна розповіла у своєму інстаграмі.

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Кошмал виставила відео, де енергійно танцює. Водночас все стало відомо наприкінці ролика, коли вона зняла сорочку, щоб показати обтислий боді, який підкреслював її вагітний животик.

Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з'їсти подвійну порцію всього,

– з гумором додала акторка.

Шанувальники та підписники засипали її коментарі привітаннями та щирими побажаннями.

"Найкраще secret розкриття, що я бачила. Вітаю. Нехай все буде з насолодою";

"Радію, що класно себе почуваєш в цей магічний період. Нехай він проходить так же драйвово";

"Це напевне найкраща розповідь про вагітність, яку я коли-небудь бачила. Це було круто. Вітаю";

"Такі класні новини";

"Плачу від радості".

Для довідки! Анна Кошмал з чоловіком вже виховують спільного сина Мишка. Хлопчику зараз 6 років.

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