Кинокомпания FILM.UA поздравила на своей студии съемочную группу "МастерШеф". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу киностудии.
К слову Финалистка "Холостяка-13" откровенно высказалась о сценарии на проекте и участии ради пиара
Команда шоу "МастерШеф" после российского обстрела была в поисках новой локации для съемок. Несмотря на сложности им удалось найти выход, чтобы продолжать работать над проектом.
Съемки нового сезона любимого многими реалити-шоу будут проходить на территории киностудии FILM.UA. Желаем съемочной группе творческого вдохновения и незабываемых моментов на новой площадке!
– сообщила команда киностудии.
Комплекс FILM.UA Studio состоит из восьми павильонов, общая площадь которых почти 8 тысяч километров квадратных. На этих просторах было сняло десятки известных украинских и международных проектов. Например, "Кто сверху", "Захар Беркут", "Женский доктор" и многие другие. Также на студиях снимали музыкальные клипы и рекламные интеграции.
"МастерШеф" будут снимать на FILM.UA / Фото из инстаграма FILM.UA
Что известно о юбилейном сезоне "МастерШефа"
- В ноябре прошлого года, после очередной атаки российских оккупантов, съемочный павильон "МастерШеф" подвергся значительным разрушениям. Никто из людей не пострадал, однако конструкции были разрушены, а двери и окна – выбиты.
- Этот обстрел поставил под вопрос съемки юбилейного, 15 сезона кулинарного проекта. Однако создатели заверили, что он выйдет на экраны несмотря на все трудности.
- Около месяца длилась экспертиза, которая должна была определить, где будут проходить съемки новых эпизодов "МастерШефа". И уже в середине декабря команда шоу сообщила о старте съемок 15 сезона в обновленном павильоне.