Кинокомпания FILM.UA поздравила на своей студии съемочную группу "МастерШеф". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу киностудии.

К слову Финалистка "Холостяка-13" откровенно высказалась о сценарии на проекте и участии ради пиара

Команда шоу "МастерШеф" после российского обстрела была в поисках новой локации для съемок. Несмотря на сложности им удалось найти выход, чтобы продолжать работать над проектом.

Съемки нового сезона любимого многими реалити-шоу будут проходить на территории киностудии FILM.UA. Желаем съемочной группе творческого вдохновения и незабываемых моментов на новой площадке!

– сообщила команда киностудии.

Комплекс FILM.UA Studio состоит из восьми павильонов, общая площадь которых почти 8 тысяч километров квадратных. На этих просторах было сняло десятки известных украинских и международных проектов. Например, "Кто сверху", "Захар Беркут", "Женский доктор" и многие другие. Также на студиях снимали музыкальные клипы и рекламные интеграции.



"МастерШеф" будут снимать на FILM.UA / Фото из инстаграма FILM.UA

Что известно о юбилейном сезоне "МастерШефа"