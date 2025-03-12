В інтерв'ю Аліні Доротюк Літвінова пригадала, що почувалась невпевнено, адже не знає іспанської мови, якою спілкується Ектор, пише Show 24. Вона зазначила, що відчувала негатив від колеги.

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Я стояла перед камерами, коментувала якусь страву і чула, як Ектор постійно щось іспанською говорив. Мені це дуже заважало, але я вихована людина, тому перед учасниками не виносила наші внутрішні суперечки. Я декілька разів просила, щоб мені також перекладали, що він говорить,

– пригадала Тетяна Літвінова.

Кулінарка експертка додала, що їй було складно спілкуватися з Ектором, адже вона не знала, як він буде поводитися: в один день чоловік міг привітатися і бути в хорошому настрої, а в інший – навпаки.

Спершу стосунки між Тетяною Літвіновою й Ектором Хіменесом-Браво були дружніми, але потім погіршилися. Вона зауважила, що шеф-кухар був головним суддею на шоу "МастерШеф", тому продюсери орієнтувалися на нього, через що також виникали складнощі. Наприклад, інколи не можна було висловити свою думку.

Літвінова поділилась, що після звільнення її жодного разу не запросили як гостю на шоу.

З мене зробили відьму, яка зверхня, яка з персоналом дуже грубо поводилась. Хоча це абсолютна неправда,

– додала вона.

Інтерв'ю з Тетяною Літвіновою: дивіться відео онлайн

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