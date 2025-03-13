До фіналу учасники мали показати свій прогрес у схудненні. За найкращий результат винагороджували перемогою. У матеріалі Show24 пропонуємо дізнатись, де зараз переможці всіх сезонів проєкту.

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1 сезон – Микола Ворошнов

Після перемоги на проєкті чоловік повернувся до улюбленої справи – хокею. Коли розпочалась Революція Гідності, то Микола не зміг залишатись осторонь. У 2015 році мобілізувався та був кулеметником у батальйоні "Донбас". У армії військовий почав набирати вагу.

Після демобілізації вдруге прийшов на шоу "Зважені та щасливі", однак перемога вислизнула з його рук. Під час пандемії Микола повернувся до ваги 220 кілограмів. Коли розпочалась повномасштабна війна, Ворошнов став на захист країни. Сьогодні він є аеророзвідником 72-го ОМБр ім. Чорних запорожців. Про особисте життя захисник воліє не розповідати.

Микола Ворошнов / Фото з фейсбуку

2 сезон – Олег (Алік) Закревський

На проєкті чоловік зустрів своє кохання – журналістку телеканалу "СТБ" Тетяну Закревську. Жінка перша запросила Олега на побачення. Уже у 2013 році Закревський освідчився дівчині й вони одружились. У пари народилось двоє дітей – донька Поліна та син Гліб.

Після одруження чоловік почав набирати вагу. Як би він не намагався дотримуватись дієти чи фізичної активності – кілограми все одно додавались. У соцмережах подружжя є світлини з дітьми, однак спільних фото, як пари, немає. Крім того, сам Олег не є надто активним користувачем.

Олег Закревський у 2020 році / Фото з інстаграму

3 сезон – Марина Вдовенко

Жінка прийшла на проєкт "Зважені та щасливі" з вагою 113 кілограмів. На шоу їй вдалось схуднути вдвічі. Після перемоги Марина стала консультанткою з естетичної дієтології. У соцмережах вона пропонувала свої послуги, публікували тематичні дописи, але згодом зникла з публічного простору.

Останній допис в інстаграмі датований 2020 роком. Чим сьогодні займається і де зараз перебуває Вдовенко – невідомо.

Марина Вдовенко у 2020 році / Фото з інстаграму

4 сезон – Юлія Фоміна

На проєкт Юлія прийшла через сімейні проблеми. Жінка скинула чималу кількість ваги, однак особисте життя розійшлось по швах. Вона розлучилась з чоловіком, але згодом знайшла справжнє кохання та народила доньку. Цікаво, що обранцем став однокласник Юлії.

Після закінчення шоу, Фоміна продовжила займатись спортом і вести здоровий спосіб життя. У соцмережах писала поради щодо того, як тримати себе у формі.

Юлія Фоміна / Фото телеканалу "СТБ"

5 сезон – Олександр Реп'янчук

Чоловік на проєкті скинув 89 кілограмів. Це був феноменальний результат. Цікаво, що дружина Олександра також брала участь у шоу "Зважені та щасливі" й посіла друге місце. Подружжя було у команді В'ячеслава Узелкова.

Жінка проявляє активність у фейсбуці, а чим займається Олександр – невідомо.

У листопаді минулого року стало відомо про те, що В'ячеслав Узелков помер. Наприкінці березня 2024 року у спортсмена виявили тромб у серці та в аорті. Також лікарі діагностували в Узелкова гангрену ноги.

Олександр й Алла Реп'янчуки / Фото з відкритих джерел

6 сезон – Аркадій Василишин

Після одруження чоловік почав набирати вагу. В один момент вона сягнула позначки 235 кілограмів, що заважало Аркадію вести нормальний спосіб життя. На шоу "Зважені та щасливі" чоловік скинув 132 кілограми, а після проєкту продовжив займатись спортом. Сьогодні переможець виховує доньку та займається продажем автомобілів.

Аркадій Василишин із родиною / Фото з інстаграму

7 сезон – сімейна пара Наталія Токарєва та Олексій Добрянський

Подружжя прийшло на проєкт з однією метою – схуднути. На двох їм вдалось скинути 123 кілограми. Проаналізувавши соцмережі, можна стверджувати, що Наталія та Олексій розійшлись. Проте, у 2023 році жінка знову вийшла заміж. У соцмережах ділиться щасливими світлинами, а також допомагає худнути іншим. Олексій же веде приватні облікові записи, тому наразі неможливо дізнатись, чим він займається сьогодні.

Наталія Токарєва вийшла заміж / Фото з інстаграму

8 сезон – Олег і Богдан Буряк

Батько і син прийшли разом на 8 сезон, щоб схуднути. Старання не виявились марними, адже родичі таки здобули перемогу. У соцмережах вони неактивні. Останні їхні дописи датуються 2021 роком, тому зараз невідомо чим батько та син займаються, де проживають і чи продовжують підтримувати спортивну форму.

Олег і Богдан Буряк / Фото з інстаграму

9 сезон – Павло Назаренко та Наталія Кириленко

У "парному" сезоні "Зважених і щасливих" Павло та Наталія не просто перемогли, а й стали справжньою парою. Чоловік освідчився жінці, однак, як згодом писали ЗМІ, стосунки між ними не склались. Відомо, що Кириленко виховує сина. Крім того, у соцмережах вона позиціює себе як експертку зі здорового харчування та схуднення. Назаренко ж є сертифікованим фітнес-тренером, однак з 2022 року не веде сторінку в інстаграмі.

Павло Назаренко та Наталія Кириленко / Колаж 24 Каналу