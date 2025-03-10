О причине разрыва шеф-повар рассказала во время интервью. Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Рамины Эсхакзай.

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Ольга Мартыновская отметила, что в кризисный момент они с мужем обсуждали их отношения, и в конце концов пришли к выводу, что развод будет лучшим выходом, несмотря на желание Ивана сохранить семью. Она добавила, что иногда винит себя в том, что их брак распался.



Ольга Мартыновская с бывшим мужем / Скриншот из видео

По словам шеф-повара, причиной развода стало накопленное чувство недовольства и нереализованных ожиданий от супружеской жизни.

Я долго наблюдала, никогда не устраивала скандалов, но накапливала чувство недовольства... Я не чувствовала себя ни счастливой, ни любимой. Не так я себе представляла супружескую жизнь,

– поделилась знаменитость.

Интервью с Ольгой Мартыновской: смотрите видео онлайн

Заметим, у бывших супругов есть общая 9-летняя дочь Вера, которая продолжает общаться с отцом. Однако Мартыновская отметила, что из-за проживания в разных странах ощущается физическое и ментальное расстояние между отцом и дочерью. По словам шеф-повара, она создала для ребенка такие комфортные условия, что девочка не испытывает потребности в отце.

Известно, что Иван Кобец уже создал новую семью и стал отцом сына. Что касается Ольги, то ранее она намекала на новые отношения, однако перед Днем святого Валентина в этом году появилась информация о возможном расставании с бойфрендом.

Заметим, на днях стало известно, что победительница "Холостяка-12" тоже разошлась с любимым.