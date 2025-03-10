Сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента. Этот кадр уже разлетелся по сети.

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Так, фан-аккаунт первой леди Украины выставил фото Владимира и Елены Зеленской, когда они сидят рядом на вручении Национальной премии им. Тараса Шевченко 9 марта. Президент Украины держал любимую за руку во время действа.

Просто чувствовали – это любовь,

– отметили фани, процитировав слова из песни Kalush Orchestra.

Что известно о Шевченковской премии-2025

Победителями в этом году стали: Юрий Издрик, Павел Казарин, Александр Шимко, Богдана Пивненко, Олесь Санин, Сергей Михальчук, Алла Загайкевич, Жанна Кадырова, Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей и Мария Пикуш и Наталья Рыбак.

Во время церемонии награждения Василий Вовкун решил передать денежное вознаграждение в размере 467,2 тысячи гривен на закупку дронов для ВСУ.

Заметим, прямо со сцены на Национальной премии имени Тараса Шевченко Владимир Зеленский потроллил Трампа.