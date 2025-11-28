Ирина Белоус считает, что "это месть двух-трех человек, которые психологически накрутили других". Она в новом интервью объяснила, почему так считает, и удивила заявлением о возможной любовнице мужа. Пишет 24 Канал со ссылкой на интернет-издание "Гордон".

Я Андрея хорошо знаю, мы в браке 30 лет. Видела его во всех состояниях, и я точно знаю, на что он способен, а на что – нет. Скажу непопулярную вещь: я предполагаю, что 10 лет назад у него была любовница. Всякое было, и крутились возле него, и ухаживали, и среди ночи звонили. Но чтобы было насилие... Ну это бред. Это просто месть в подходящий момент,

– заявила жена Андрея Белоуса.

Перед этим Ирина дала интервью "Сніданку з 1+1", где говорила, что уверена в том, что режиссер никому не посылал сообщения интимного характера.

Она предполагает, что дело ее мужа получило такую огласку, что разные люди и организации начали использовать его в собственных интересах.

Дело каждому стало по-своему выгодным – общественным организациям показать свою активность в этом деле и получить гранты, кто-то получит эмоции, кто-то выгоду, кто-то американское гражданство, а кто-то – чувство мести за личные обиды,

– сказала Ирина Белоус.

Что известно о деле Андрея Белоуса?