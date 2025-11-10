У документальній стрічці показані не тільки грандіозні концерти та успіх, але й труднощі й те, з чого все починалося. Фільм варто переглянути не тільки фанам "Океану Ельзи", але й тим, хто вболіває за українську музику. Тим часом 24 Канал покаже, як музиканти виглядали на початку кар'єри.

Святослав Вакарчук

Лідер "Океану Ельзи" народився у Мукачеві, а виріс у Львові. З дитинства проявляв цікавість до музики та вчився грати на музичних інструментах. У віці 19 років він долучився до гурту, що мав назву "Клан тиші". Коли вокаліст Андрій Голяк покинув колектив, вони взяли нову назву – "Океан Ельзи". А Святослав Вакарчук став вокалістом та автором більшості пісень.

Святослав Вакарчук на початку кар'єри / Фото з соцмереж

Денис Глінін

Денис Глінін – ударник "Океану Ельзи". Він поряд зі Святославом Вакарчуком є одним з тих, хто залишився в колективі з моменту його заснування у 1994 році.



Мілош Єліч на початку кар'єри / Фото з інстаграму гурту

Денис Дудко

Денис Дудко з 6 років навчався у школі по класу віолончелі, а потім перейшов у клас контрабаса. Після закінчення школи захоплювався джазовою музикою, гастролював з гуртом "Схід-Side". А у 2004 році долучився до гурту "Океан Ельзи" як бас-гітарист.



Денис Дудко на початку кар'єри / Фото "Україна молода"

Мілош Єліч

Мілош Єліч – сербський музикант, який народився в Югославії. Він почав займатися музикою з 7 років. Мілош навчався в Україні – закінчив Національну музичну академію імені Чайковського. У 2004 році, після відходу з "Океану Ельзи" Дмитра Шурова, музикант зустрівся з учасниками гурту щодо аранжування однієї з програм. З того часу він став частиною "Океану" як клавішник та аранжувальник.



Мілош Єліч на початку кар'єри / Фото з інстаграму гурту

Додамо, що прибуток за перші два дні прокату фільму передадуть на реабілітацію українських військових.