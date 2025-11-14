За весь час існування шоу було відзнято чотири сезони та Суперфінал. Цікаво, що тоді серед учасників були відомі сьогодні артисти: Оля Цибулька, MamaRika, Світлана Тарабарова, Володимир Дантес, Дмитро Каднай та інші. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як склалась доля переможців шоу і де вони зараз.

Де зараз переможці "Фабрики зірок"?

Переможці 1 сезону – Оля Цибульська та Олександр Бодянський

Артисти виступали у дуеті "Небезпечний зв'язок". Дебютний сезон проєкту приніс їм перемогу, а між Олею та Олександром навіть зав'язались романтичні стосунки. Хоч пара й почала жити разом, але щастя тривало недовго. Чоловік залишив співачці записку, що "так більше не може" й поїхав до Росії.

Оля Цибульська та Олександр Бодянський / Фото з відкритих джерел

Та ця подія не зламала артистку. В Україні вона побудувала успішну кар'єру та створила міцну сім'ю. Зірка понад 20 років перебуває у стосунках із коханим чоловіком, а також виховує сина Нестора.

А що стосується Бодянського, то про те, як склалось його життя невідомо нічого. Коли Росія розгорнула проти України повномасштабну війну, колишній коханий поцікавився, як Оля себе почуває. Вона ж сказала, "невже не бачиш, що війна". Та Олександр відповів у маразматичному характері.

Це просто планета Венера від Меркурія, ця зміна поясів, зараз ...,

– відписав Бодянський.

Переможці 2 сезону – Володимир Дантес і Вадим Олійник

Дует "ДІО.Фільми" став дуже популярним завдяки перемозі у проєкті "Фабрика зірок". Певний час Дантес та Олійник активно виступали та випустили декілька хітів, але згодом їхні дороги розійшлись.

Дует "ДІО.Фільми" / Фото Spotify

Дантес почав шукати себе у шоубізнесі. Артист почав випускати успішні сольні пісні, був ведучим деяких проєктів. Сьогодні він працює на шоу "Хто зверху?" разом із Лесею Нікітюк. Згодом одружився з Надею Дорофєєвою, однак за який час пара розвелась. Згодом Володимир був у стосунках із Дашею Кацуріною, та в серпні цього року з'явилась інформація, що пара розійшлась.

Співоча кар'єра Вадима Олійника не отримала бажаного успіху. За словами самого артиста, він став актором дубляжу, та час від часу випускає треки.

Переможець 3 сезону – Стас Шурінс

Латвійський співак не просто здобув перемогу, а й став улюбленцем української публіки. На проєкті між ним та співачкою Ерікою (сьогодні – MamaRika) спалахнув роман. Та за якийсь час пара розійшлась.

У 2011 році Стас Шурінс та Олена Пуль перемогли на "Танцях із зірками".

Стас Шурінс / Фото Viva

Після 2014 року виконавець переїхав до Німеччини. Дружина співака захворіла на рак, тому той поставив кар'єру на паузу та був поруч із коханою.

Згодом Шурінс відкрив студію звукозапису у Німеччині, а зараз пише пісні для інших співаків. Побудувати власну зіркову кар'єру у нього не вийшло.

Переможець 4 сезону – Юлія Руднєва

Про життя переможниці четвертого сезону "Фабрики зірок" відомо не так багато. Сьогодні у соцмережах Руднєва публікує розповіді про власне життя.

Вона подорожує світом, час від часу виступає з невеличкими концертами.

Юлія Руднєва / Фото з ютубу

Переможець Суперфіналу – Олексій Матіас

У третьому сезоні "Фабрики зірок" співак посів друге місце. Свій реванш Матіас взяв на "Фабрика. Суперфінал", де здобув перемогу. Такий досвід дав йому поштовх у шоубізнесі. Кар'єра пішла вгору, він двічі пробувався на Нацвідбір на Євробачення, та не пощастило.

Олексій Матіас / Фото з відкритих джерел

У 2014 році емігрував до США та оселився у Лос-Анджелесі.

