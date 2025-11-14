За все время существования шоу было отснято четыре сезона и Суперфинал. Интересно, что тогда среди участников были известные сегодня артисты: Оля Цибулька, MamaRika, Светлана Тарабарова, Владимир Дантес, Дмитрий Каднай и другие. В материале 24 Канала рассказываем, как сложилась судьба победителей шоу и где они сейчас.
Где сейчас победители "Фабрики звезд"?
Победители 1 сезона – Оля Цибульская и Александр Бодянский
Артисты выступали в дуэте "Опасная связь". Дебютный сезон проекта принес им победу, а между Олей и Александром даже завязались романтические отношения. Хотя пара и начала жить вместе, но счастье длилось недолго. Мужчина оставил певице записку, что "так больше не может" и уехал в Россию.
Оля Цибульская и Александр Бодянский / Фото из открытых источников
Но это событие не сломало артистку. В Украине она построила успешную карьеру и создала крепкую семью. Звезда более 20 лет находится в отношениях с любимым мужчиной, а также воспитывает сына Нестора.
А что касается Бодянского, то о том, как сложилась его жизнь неизвестно ничего. Когда Россия развернула против Украины полномасштабную войну, бывший возлюбленный поинтересовался, как Оля себя чувствует. Она же сказала, "неужели не видишь, что война". И Александр ответил в маразматическом характере.
Это просто планета Венера от Меркурия, эта смена поясов, сейчас ..,
– отписал Бодянский.
Победители 2 сезона – Владимир Дантес и Вадим Олейник
Дуэт "ДИО.Фильмы" стал очень популярным благодаря победе в проекте "Фабрика звезд". Некоторое время Дантес и Олейник активно выступали и выпустили несколько хитов, но впоследствии их дороги разошлись.
Дуэт "ДИО.Фильмы" / Фото Spotify
Дантес начал искать себя в шоу-бизнесе. Артист начал выпускать успешные сольные песни, был ведущим некоторых проектов. Сегодня он работает на шоу "Кто сверху?" вместе с Лесей Никитюк. Впоследствии женился на Наде Дорофеевой, однако через какое время пара развелась. Впоследствии Владимир был в отношениях с Дашей Кацуриной, но в августе этого года появилась информация, что пара разошлась.
Певческая карьера Вадима Олейника не получила желаемого успеха. По словам самого артиста, он стал актером дубляжа, и время от времени выпускает треки.
Победитель 3 сезона – Стас Шуринс
Латвийский певец не просто одержал победу, но и стал любимцем украинской публики. На проекте между ним и певицей Эрикой (сегодня – MamaRika) вспыхнул роман. Но через некоторое время пара разошлась.
В 2011 году Стас Шуринс и Елена Пуль победили на "Танцах со звездами".
Стас Шуринс / Фото Viva
После 2014 года исполнитель переехал в Германию. Жена певца заболела раком, поэтому тот поставил карьеру на паузу и был рядом с любимой.
Впоследствии Шуринс открыл студию звукозаписи в Германии, а сейчас пишет песни для других певцов. Построить собственную звездную карьеру у него не получилось.
Победитель 4 сезона – Юлия Руднева
О жизни победительницы четвертого сезона "Фабрики звезд" известно не так много. Сегодня в соцсетях Руднева публикует рассказы о собственной жизни.
Она путешествует по миру, время от времени выступает с небольшими концертами.
Юлия Руднева / Фото с ютуба
Победитель Суперфинала – Алексей Матиас
В третьем сезоне "Фабрики звезд" певец занял второе место. Свой реванш Матиас взял на "Фабрика. Суперфинал", где одержал победу. Такой опыт дал ему толчок в шоу-бизнесе. Карьера пошла вверх, он дважды пробовался на Нацотбор на Евровидение, и не повезло.
Алексей Матиас / Фото из открытых источников
В 2014 году эмигрировал в США и поселился в Лос-Анджелесе.
