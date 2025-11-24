Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".
Василь Байдак – стендап-комік, який збирає мільйони на допомогу Силам оборони України. Він є актором інародного театру абсурду "Горобчик" та пародійного гурту Badstreet Boys.
До речі, у своєму інстаграмі Байдак уже висловився про участь у "Танцях з зірками".
Це буде цікаво. Купую "Фастум гель" наперед,
– написав він.
Василь Байдак візьме участь у "Танцях з зірками" / Скриншот з інстаграму стендап-коміка
Руслана Данілкіна пішла на фронт у 18-річному віці. Вона працювала операторкою-звʼязківицею, а 10 лютого 2023 року зазнала важкого поранення: дівчина втратила ногу.
Після реабілітації Руся пройшла шлях прийняття нової себе, а зараз активно допомагає іншим українцям, які зазнали поранень,
– йдеться у дописі "Танців з зірками".
З вересня 2023 року Данілкіна працює в центрі реабілітації Superhumans, де допомагає пацієнтам адаптовуватися до нового життя. Також ветеранка веде блог в інстаграмі, який налічує понад 130 тисяч підписників.
Неля Шовкопляс уже багато років веде ранкове шоу "Сніданок з 1+1". Свого часу участь у "Танцях з зірками" брали її колеги: Руслан Сенічкін та Людмили Барбір. Жінка мріяла вийти на паркет проєкту.
Що відомо про передноворічний спецвипуск "Танців з зірками"?
Проєкт "Танці з зірками" повертається після чотирирічної паузи з передноворічним спецвипуском, який вийде у грудні. Шоу створює команда Big Brave Events під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. Вечір пройде під слоганом "Рух до життя".
Передноворічний спецвипуск має благодійну мету: разом із Superhumans Center команда збирає кошти на прицільну евакуацію – швидке транспортування військових із тяжкими пораненнями просто з передової до операційних.
