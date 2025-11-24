Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".

Василь Байдак – стендап-комік, який збирає мільйони на допомогу Силам оборони України. Він є актором інародного театру абсурду "Горобчик" та пародійного гурту Badstreet Boys.

До речі, у своєму інстаграмі Байдак уже висловився про участь у "Танцях з зірками".

Це буде цікаво. Купую "Фастум гель" наперед,

– написав він.

Василь Байдак візьме участь у "Танцях з зірками" / Скриншот з інстаграму стендап-коміка

Руслана Данілкіна пішла на фронт у 18-річному віці. Вона працювала операторкою-звʼязківицею, а 10 лютого 2023 року зазнала важкого поранення: дівчина втратила ногу.

Після реабілітації Руся пройшла шлях прийняття нової себе, а зараз активно допомагає іншим українцям, які зазнали поранень,

– йдеться у дописі "Танців з зірками".

З вересня 2023 року Данілкіна працює в центрі реабілітації Superhumans, де допомагає пацієнтам адаптовуватися до нового життя. Також ветеранка веде блог в інстаграмі, який налічує понад 130 тисяч підписників.

Неля Шовкопляс уже багато років веде ранкове шоу "Сніданок з 1+1". Свого часу участь у "Танцях з зірками" брали її колеги: Руслан Сенічкін та Людмили Барбір. Жінка мріяла вийти на паркет проєкту.

