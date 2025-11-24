Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".

Читайте также Гвоздева резко высказалась о "Танцах со звездами": "Больше не планирую выходить на паркет проекта"

Василий Байдак – стендап-комик, который собирает миллионы на помощь Силам обороны Украины. Он является актером инародного театра абсурда "Воробей" и пародийной группы Badstreet Boys.

Кстати, в своем инстаграме Байдак уже высказался об участии в "Танцах со звездами".

Это будет интересно. Покупаю "Фастум гель" заранее,

– написал он.

Василий Байдак примет участие в "Танцах со звездами" / Скриншот из инстаграма стендап-комика

Руслана Данилкина ушла на фронт в 18-летнем возрасте. Она работала оператором-связистом, а 10 февраля 2023 года получила тяжелое ранение: девушка потеряла ногу.

После реабилитации Руся прошла путь принятия новой себя, а сейчас активно помогает другим украинцам, которые получили ранения,

– говорится в заметке "Танцев со звездами".

С сентября 2023 года Данилкина работает в центре реабилитации Superhumans, где помогает пациентам адаптироваться к новой жизни. Также ветеранка ведет блог в инстаграме, который насчитывает более 130 тысяч подписчиков.

Неля Шовкопляс уже много лет ведет утреннее шоу "Завтрак с 1+1". В свое время участие в "Танцах со звездами" принимали ее коллеги: Руслан Сеничкин и Людмилы Барбир. Женщина мечтала выйти на паркет проекта.

Что известно о предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами"?