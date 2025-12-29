Во время эфира выступили ветераны войны. Номер создала танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Танцев со звездами".

Тоже интересно Прямо во время эфира "Танцев со звездами": Горбунов высмеял беглеца Яму

На паркет "Танцев со звездами" вышли люди, которые пережили войну и получили тяжелые ранения, но не сломались. Перед выступлением ветеранов актер Кирилл Парастаев прочитал стихотворение Юрия Издрика "Другой".

Украинские защитники станцевали под песню "Вишлист", которую исполняет группа "Крихітка". Как пишет ТСН, в спецвыпуске проекта выступили Иван и Соломия Воиновы, Павел Товстик, Вячеслав и Анна Кутьины, Владимир Малыхин, Олег Сливар. К ним присоединилась гражданская Валентина Псарева, которая потеряла дом в Бахмуте.

Для меня было большой честью работать над этим номером с ветеранами, в частности с Superhumans Center. Этот танец был о возвращении домой не только на Рождество, а в целом. Он был о пути к родным, к близким, который имеет очень большую цену,

– рассказала Алена Шоптенко.

Спецэфир "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Спецвыпуск "Танцев со звездами": главное