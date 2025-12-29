Когда ждать результатов – пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу проекта.

Зрительское голосование продолжается до 30 декабря в 00:00. Имена победителей благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" станут известны в новогоднюю ночь в 00:00.

После этого зрители смогут посмотреть повтор спецэфира.

Напомним, что в шоу приняло участие 12 звездных пар. Артисты поразили зрителей выступлениями в разных стилях: от страстной румбы до нежного вальса.

Какие баллы от судей получили участники "Танцев со звездами"?

Руслана Данилкина и Павел Симакин – 40 баллов

KOLA и Сергей Ефремов – 40 баллов

Павел Текучев и Анна Карелина – 39 баллов

Никита Добрынин и Анна Манжула – 39 баллов

Наталка Денисенко и Антон Нестерко – 39 баллов

Натали Солоник и Александр Прохоров – 38 баллов

Женя Галич и Яна Цибульская – 38 баллов

Григорий Решетник и Юлия Сахневич – 38 баллов

Даша Квиткова и Евгений Кот – 37 баллов

Василий Байдак и Nadine – 36 баллов

Неля Шовкопляс и Макс Леонов – 35 баллов

Наталья Островская и Виталий Загоруйко – 35 баллов

Как проголосовать зрителям?