Когда ждать результатов – пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу проекта.
К теме "Танцы со звездами" вернулись впервые за 4 года: какая певица открыла спецэфир
Зрительское голосование продолжается до 30 декабря в 00:00. Имена победителей благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" станут известны в новогоднюю ночь в 00:00.
После этого зрители смогут посмотреть повтор спецэфира.
Судьи, участники и ведущие шоу "Танцы со звездами" / Фото "1+1 Украина"
Напомним, что в шоу приняло участие 12 звездных пар. Артисты поразили зрителей выступлениями в разных стилях: от страстной румбы до нежного вальса.
Наша редакция писала материал, где описала каждый номер. Читайте об этом по ссылке.
Какие баллы от судей получили участники "Танцев со звездами"?
- Руслана Данилкина и Павел Симакин – 40 баллов
- KOLA и Сергей Ефремов – 40 баллов
- Павел Текучев и Анна Карелина – 39 баллов
- Никита Добрынин и Анна Манжула – 39 баллов
- Наталка Денисенко и Антон Нестерко – 39 баллов
- Натали Солоник и Александр Прохоров – 38 баллов
- Женя Галич и Яна Цибульская – 38 баллов
- Григорий Решетник и Юлия Сахневич – 38 баллов
- Даша Квиткова и Евгений Кот – 37 баллов
- Василий Байдак и Nadine – 36 баллов
- Неля Шовкопляс и Макс Леонов – 35 баллов
- Наталья Островская и Виталий Загоруйко – 35 баллов
Как проголосовать зрителям?
- Поддержать своих фаворитов можно через SMS или звонок. Отправьте номер пары на 7576 или позвоните на 09009000XX (XX – номер звездной пары).
- Важно заметить, что голосование доступно только с украинских номеров.