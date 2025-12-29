Когда ждать результатов – пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу проекта.

Зрительское голосование продолжается до 30 декабря в 00:00. Имена победителей благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" станут известны в новогоднюю ночь в 00:00.

После этого зрители смогут посмотреть повтор спецэфира.

Судьи, участники и ведущие шоу "Танцы со звездами" / Фото "1+1 Украина"

Напомним, что в шоу приняло участие 12 звездных пар. Артисты поразили зрителей выступлениями в разных стилях: от страстной румбы до нежного вальса.

Какие баллы от судей получили участники "Танцев со звездами"?

  • Руслана Данилкина и Павел Симакин – 40 баллов
  • KOLA и Сергей Ефремов – 40 баллов
  • Павел Текучев и Анна Карелина – 39 баллов
  • Никита Добрынин и Анна Манжула – 39 баллов
  • Наталка Денисенко и Антон Нестерко – 39 баллов
  • Натали Солоник и Александр Прохоров – 38 баллов
  • Женя Галич и Яна Цибульская – 38 баллов
  • Григорий Решетник и Юлия Сахневич – 38 баллов
  • Даша Квиткова и Евгений Кот – 37 баллов
  • Василий Байдак и Nadine – 36 баллов
  • Неля Шовкопляс и Макс Леонов – 35 баллов
  • Наталья Островская и Виталий Загоруйко – 35 баллов

Как проголосовать зрителям?

  • Поддержать своих фаворитов можно через SMS или звонок. Отправьте номер пары на 7576 или позвоните на 09009000XX (XX – номер звездной пары).
  • Важно заметить, что голосование доступно только с украинских номеров.