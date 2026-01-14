Теперь же стало известно, что телеканал 1+1 Украина работает над новым сезоном проекта "Танцы со звездами". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу 1+1.
Новый сезон танцевального шоу выйдет в 2026 году.
На многочисленные просьбы вернуть "Танцы со звездами" в формате сезона канал официально подтвердил: украинцы увидят его уже в этом году,
– говорится в заявлении 1+1 Украина.
Правда, другие детали, такие как состав звездных участников, судей и дата старта, не рассекречивают.
Что известно о шоу "Танцы со звездами"?
- Это украинская адаптация популярного британского проекта Strictly Come Dancing, который впервые увидели зрители еще в 2004 году.
- Впервые в Украине проект вышел через два года. В 2006 году победителями первого сезона "Танцев со звездами" стали Владимир Зеленский и хореограф Алена Шоптенко.
- Крайний сезон танцевального проекта показали в 2021-м. Он завершился победой актера Артура Логая и танцовщицы Анны Каролины.
- Заметим, что в благотворительном спецэфире "Танцев со звездами" победили ветеран Руслана Данилкина и хореограф Павел Симакин.