Теперь же стало известно, что телеканал 1+1 Украина работает над новым сезоном проекта "Танцы со звездами". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу 1+1.

Новый сезон танцевального шоу выйдет в 2026 году.

На многочисленные просьбы вернуть "Танцы со звездами" в формате сезона канал официально подтвердил: украинцы увидят его уже в этом году,

– говорится в заявлении 1+1 Украина.

Правда, другие детали, такие как состав звездных участников, судей и дата старта, не рассекречивают.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?