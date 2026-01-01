На паркет "Танцев" вышли 12 звездных пар: в тандеме с профессиональными танцовщиками выступали актеры, певцы, телеведущие и блогеры. Кто из них победил – пишет 24 Канал. А победителя объявили в новогоднюю ночь.
Руслана Данилкина победила на "Танцах со звездами"
Ветеран Руслана Данилкина и танцовщик Павел Симакин представили румбу на шоу "Танцы со звездами" и получили максимальные 40 баллов от жюри. В эти дни украинцы голосовали за фаворитов, а все средства шли на прицельную эвакуацию Superhumans Center.
Финальная сумма сбора составляет более 1,6 миллионов гривен.
Руслана Данилкина и Павел Симакин на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Что известно о благотворительном спецэфире "Танцев со звездами"?
- Благотворительный предновогодний эфир "Танцев" состоялся 28 декабря.
- На главный паркет страны вышли 12 звездных пар, среди которых блоггеры, актеры, ведущие и другие известные люди.
- Среди судей проекта был Дмитрий Дикусар, сейчас в ВСУ, Дмитрий Монатик, Наталья Могилевская и Екатерина Кухар.
- Неизменным ведущим еще раз был Юрий Горбунов, а вот Тина Кароль отказалась от участия.