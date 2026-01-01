На паркет "Танцев" вышли 12 звездных пар: в тандеме с профессиональными танцовщиками выступали актеры, певцы, телеведущие и блогеры. Кто из них победил – пишет 24 Канал. А победителя объявили в новогоднюю ночь.

Вас также может заинтересовать Забудьте о "Квартал 95": что стоит посмотреть на ютубе в новогоднюю ночь

Руслана Данилкина победила на "Танцах со звездами"

Ветеран Руслана Данилкина и танцовщик Павел Симакин представили румбу на шоу "Танцы со звездами" и получили максимальные 40 баллов от жюри. В эти дни украинцы голосовали за фаворитов, а все средства шли на прицельную эвакуацию Superhumans Center.

Финальная сумма сбора составляет более 1,6 миллионов гривен.

Руслана Данилкина и Павел Симакин на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Что известно о благотворительном спецэфире "Танцев со звездами"?