Главное преимущество ютуба – его можно включать в любое время. Здесь и легкая ирония, и оригинальные жанры, и новые форматы. Если эту новогоднюю ночь вы хотите встретить за чем-то новым – обратите внимание на подборку развлекательных проектов с ютуба от 24 Канала.

"Викторина" с ВКВ

Команда "Ветеранов космических войск" дарит украинцам хорошее настроение уже много лет. С начала полномасштабного вторжения они также стали волонтерами. К Новому году вышел новый эпизод их шоу "Викторина", участниками которой стали Костя Трембовецкий и Степан Викоброда.

Викторина. Новогодний выпуск: смотрите видео онлайн

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



Новогодний выпуск от "Гуртом та Вщент"

Подкаст Сергея Притулы и Антона Тимошенко каждый раз поднимает важные и актуальные темы и с юмором обсуждает наболевшее. Перед новым годом к ним пришла группа "Курган и Agregat" – вместе они пообщались о колядниках, украинское село и многое другое.

Новогодний подкаст с "Курган и Agregat": смотрите видео онлайн

"Танцы со звездами. Движение к жизни"

Если телешоу все же вызывают у вас интерес, обратите внимание на возвращение этого танцевального проекта. 28 декабря состоялась премьера специального выпуска "Танцев со звездами". Главная цель – благотворительность – собрать средства на прицельную эвакуацию. Рождественско-новогодний эфир, в котором выступило 12 звездных пар, а также приглашенные гости, можно посмотреть на ютубе. К слову, в новогоднюю ночь объявят имена победителей выпуска.

"Танцы со звездами. Движение к жизни": смотрите видео онлайн

Новогодний "Клуб дилетантов"

"Львы на джипе" – одни из самых известных комиков украинского ютуба. Накануне Нового года они выпустили новый эпизод "Клуба дилетантов" в полном составе их команды. Ведущим стал Андрей Лузан, который более года служит в Вооруженных Силах.

Новогодний "Клуб дилетантов": смотрите видео онлайн

Зимние отрывки из сериала "Друзья"

В легендарных ситкомах есть немало зимних, рождественских и новогодних эпизодов, дарящих особую атмосферу праздника. В ночь на Новый год 2026 можно посмотреть сборник отрывков из этих серий. Это и поднимет настроение, и придаст ностальгии и уюта.

Зимние эпизоды "Друзей": смотрите видео онлайн

Музыкальные итоги года

Ведущая программы "Artилерія" Юля Ткачук, Саша Кольцова (группа "Крихітка") и Альберт Цукренко собрались вместе накануне Нового года, чтобы подвести итоги в украинской музыке. Они выделили самые интересные альбомы, обсуждали тему ИИ и размышляли над тем, почему Шугар и "Смарагдове небо" заполонили соцсети в 2025.

Музыкальные итоги года: смотрите трейлер онлайн

Рождественско-новогодние истории

Коллектив Stand Up Battle Club выпустил новый юмористический ролик к Новому году, где Илья Клим, Владимир Жогло, Андрей Бедняков, Вадим Дзюнько, Костя Трембовецкий и Сергей Степанисько рассказывают истории из праздников. Хорошее новогоднее настроение гарантировано!

Рождественско-новогодние истории от Stand Up Battle Club: смотрите видео онлайн