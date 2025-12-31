Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Никитюк.

Леся Никитюк опубликовала видео, на котором едет в аптеку вместе со своим отцом. Заметно, что телеведущая захрипела. Она заявила, что до полного выздоровления осталось около двух дней.

Леся Никитюк заболела / видео из инстаграма телеведущей

Никитюк не раскрыла свой диагноз, однако рассказала, что сдала все необходимые анализы.

Сдала анализы, слюну и тест. Вот вам и неделя отдыха в Буковеле,

– написала она.

Леся Никитюк сдала анализы / Скриншот из инстаграма телеведущей

