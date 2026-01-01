На паркет "Танців" вийшли 12 зіркових пар: у тандемі з професійними танцівниками виступали актори, співаки, телеведучі та блогери. Хто з них переміг – пише 24 Канал. А переможця оголосили у новорічну ніч.

Руслана Данилкіна перемогла на "Танцях з зірками"

Ветеранка Руслана Данілкіна та танцівник Павло Сімакін представили румбу на шоу "Танці з зірками" та отримали максимальні 40 балів від журі. Протягом цих днів українці голосували за фаворитів, а всі кошти йшли на прицільну евакуацію Superhumans Center.

Фінальна сума збору становить більше 1,6 мільйона гривень.

Руслана Данилкіна та Павло Сімакін на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про благодійний спецефір "Танців з зірками"?

Благодійний передноворічний ефір "Танців" відбувся 28 грудня.

На головний паркет країни вийшли 12 зіркових пар, серед яких блогери, актори, ведучі та інші відомі люди.

Серед суддів проєкту був Дмитро Дікусар, який зараз в ЗСУ, Дмитро Монатік, Наталія Могилевська та Катерина Кухар.

Незмінним ведучим вкотре був Юрій Горбунов, а ось Тіна Кароль відмовилась від участі.



