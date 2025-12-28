Они поразили зрителей выступлениями в разных стилях: от румбы до вальса. Какими были выступления всех участников "Танцев со звездами-2025" – смотрите в материале 24 Канала.

Неля Шовкопляс и Макс Леонов

Первыми на паркет вышли телеведущая Неля Шовкопляс и танцовщик Макс Леонов. Звездная пара открыла вечер оживленным квикстепом под сингл певицы RAYE Where Is My Husband?. Композицию вживую исполнила певица Krylata в сопровождении оркестра "Танцев со звездами". Во время номера к Неле и Максу на подтанцовке присоединились ведущие телеканала "1+1 Украина" – Валентина Хамайко и Людмила Барбир.

Руслана Данилкина и Павел Симакин

Далее паркет зажгли ветеранка российско-украинской войны Руслана Данилкина и Павел Симакин. Они исполнили страстную румбу под трек Earned It певца The Weeknd.

Павел Текучев и Анна Карелина

Третьими на сцене появились актер Павел Текучев и хореограф Анна Карелина. Пара в ярких красных образах представила энергичное ча-ча-ча под трек Lady Gaga – Abracadabra.

Даша Квиткова и Евгений Кот

Даша Квиткова и Евгений Кот очаровали публику чувственным фокстротом. Во время номера на пару сыпались красные лепестки, создавая романтическую и нежную атмосферу.

Василий Байдак и Nadine

После этого комик и стендап-артист Василий Байдак вместе с партнершей Nadine поразили зал динамичным ча-ча-ча.

Натали Солоник и Александр Прохоров

Телеведущая Натали Солоник и хореограф Александр Прохоров зажгли сцену в прямом смысле этого слова. Они представили горячий пасодобль.

Никита Добрынин и Анна Манжула

Особенно трогательным стало выступление телеведущего Никиты Добрынина и танцовщицы Анны Манжулы. Они исполнили чувственную румбу под песню "Така, як є", посвятив номер памяти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко.

Наталка Денисенко и Антон Нестерко

Настроение зрителям подняли актриса Наталка Денисенко и хореограф Антон Нестерко. Они представили зажигательную самбу под песню Alena Omargalieva "Не пьяна – влюблена".

Наталья Островская и Виталий Загоруйко

Под девятым номером на паркет "Танцев со звездами" вышла Наталья Островская и Виталий Загоруйко. Они продемонстрировали нежное танго под соло на скрипке.

Женя Галич и Яна Цибульская

Женя Галич и Яна Цибульская станцевали драйвовый пасодобль под музыку Phil it в сопровождении оркестра шоу. Свое выступление певец посвятил собратьям из 135 батальона 114 отдельной бригады теробороны.

Григорий Решетник и Юлия Сахневич

Далее телеведущий Григорий Решетник и Юлия Сахневич на сцене продемонстрировали нежный венский вальс.

KOLA и Сергей Ефремов

Певица KOLA, которая ранее занималась балетом, и хореограф Сергей Ефремов поразили зрителей пылким танго. Артисты выступили на сцене под песню "Нарисуй мне ночь", которую чувственно исполнила Марта Адамчук и оркестр.

