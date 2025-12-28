Вони вразили глядачів виступами в різних стилях: від румби до вальсу. Якими були виступи всіх учасників "Танців з зірками-2025" – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Неля Шовкопляс і Макс Леонов

Першими на паркет вийшли телеведуча Неля Шовкопляс і танцівник Макс Леонов. Зіркова пара відкрила вечір жвавим квікстепом під сингл співачки RAYE Where Is My Husband?. Композицію наживо виконала співачка Krylata у супроводі оркестру "Танців з зірками".

Під час номера до Нелі та Макса на підтанцьовці приєдналися ведучі телеканалу "1+1 Україна" – Валентина Хамайко та Людмила Барбір.

Руслана Данілкіна та Павло Сімакін

Далі паркет запалили ветеранка російсько-української війни Руслана Данілкіна та Павло Сімакін. Вони виконали пристрасну румбу під трек Earned It співака The Weeknd.

Павло Текучев і Анна Кареліна

Третіми на сцені з'явилися актор Павло Текучев і хореографиня Анна Кареліна. Пара в яскравих червоних образах представила енергійне ча-ча-ча під трек Lady Gaga – Abracadabra.

Даша Квіткова та Євген Кот

Даша Квіткова та Євген Кот зачарували публіку чуттєвим фокстротом. Під час номера на пару сипалися червоні пелюстки, створюючи романтичну й ніжну атмосферу.

Василь Байдак і Nadine

Після цього комік і стендап-артист Василь Байдак разом із партнеркою Nadine вразили зал динамічним ча-ча-ча.

Наталі Солонік та Олександр Прохоров

Телеведуча Наталі Солонік та хореограф Олександр Прохоров запалили сцену в прямому сенсі цього слова. Вони представили гарячий пасодобль.

Нікіта Добринін та Анна Манжула

Особливо зворушливим став виступ телеведучого Нікіти Добриніна і танцівниці Анни Манжули. Вони виконали чуттєву румбу під пісню "Така, як є", присвятивши номер пам'яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка.

Наталка Денисенко та Антон Нестерко

Настрій глядачам підняли акторка Наталка Денисенко і хореограф Антон Нестерко. Вони представили запальну самбу під пісню Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана".

Наталя Островська та Віталій Загоруйко

Під дев'ятим номером на паркет "Танців з зірками" вийшла Наталя Островська та Віталій Загоруйко. Вони продемонстрували ніжне танго під соло на скрипці.

Женя Галич та Яна Цибульська

Женя Галич та Яна Цибульська станцювали драйвовий пасодобль під музику Phil it у супроводі оркестру шоу. Свій виступ співак присвятив побратимам зі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони.

Григорій Решетнік та Юлія Сахневич

Далі телеведучий Григорій Решетнік та Юлія Сахневич на сцені продемонстрували ніжний віденський вальс.

KOLA та Сергій Єфремов

Співачка KOLA, яка раніше займалася балетом, та хореограф Сергій Єфремов вразили глядачів палким танго. Артисти виступили на сцені під пісню "Намалюй мені ніч", яку чуттєво виконала Марта Адамчук і оркестр.

