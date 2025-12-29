Коли чекати результатів – пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту.
Глядацьке голосування триває до 30 грудня о 00:00. Імена переможців благодійного спецвипуску "Танців з зірками" стануть відомі у новорічну ніч о 00:00.
Після цього глядачі зможуть переглянути повтор спецефіру.
Судді, учасники та ведучі шоу "Танці з зірками" / Фото "1+1 Україна"
Нагадаємо, що в шоу взяло участь 12 зіркових пар. Артисти вразили глядачів виступами в різних стилях: від пристрасної румби до ніжного вальсу.
Наша редакція писала матеріал, де описала кожен номер. Читайте про це за посиланням.
Які бали від суддів отримали учасники "Танців з зірками"?
- Руслана Данілкіна та Павло Сімакін – 40 балів
- KOLA та Сергій Єфремов – 40 балів
- Павло Текучев та Анна Кареліна – 39 балів
- Нікіта Добринін та Анна Манжула – 39 балів
- Наталка Денисенко та Антон Нестерко – 39 балів
- Наталі Солонік та Олександр Прохоров – 38 балів
- Женя Галич та Яна Цибульська – 38 балів
- Григорій Решетник та Юлія Сахневич – 38 балів
- Даша Квіткова та Євген Кот – 37 балів
- Василь Байдак та Nadine – 36 балів
- Неля Шовкопляс та Макс Леонов – 35 балів
- Наталя Островська та Віталій Загоруйко – 35 балів
Як проголосувати глядачам?
- Підтримати своїх фаворитів можна через SMS або дзвінок. Надішліть номер пари на 7576 або зателефонуйте на 09009000XX (XX – номер зіркової пари).
- Важливо зауважити, що голосування доступне лише з українських номерів.