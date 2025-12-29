Під час ефіру виступили ветерани війни. Номер створила танцюристка і хореографка Олена Шоптенко, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Танців з зірками".

На паркет "Танців з зірками" вийшли люди, які пережили війну та отримали важкі поранення, але не зламалися. Перед виступом ветеранів актор Кирило Парастаєв прочитав вірш Юрія Іздрика "Інший".

Українські захисники станцювали під пісню "Вішліст", яку виконує гурт "Крихітка". Як пише ТСН, у спецвипуску проєкту виступили Іван та Соломія Войнови, Павло Товстик, В’ячеслав і Ганна Кут’їни, Володимир Малихін, Олег Сливар. До них долучилася цивільна Валентина Псарьова, яка втратила дім у Бахмуті.

Для мене було великою честю працювати над цим номером з ветеранами, зокрема з Superhumans Center. Цей танець був про повернення додому не тільки на Різдво, а загалом. Він був про шлях до рідних, до близьких, який має дуже велику ціну,

– розповіла Олена Шоптенко.

Спецефір "Танці з зірками": дивіться відео онлайн

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Спецвипуск "Танців з зірками": головне