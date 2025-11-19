Уперше формат шоу "Танці з зірками" з'явився у 2004 році у Великій Британії. Уже через два роки проєкт стартував в Україні з ведучими Юрієм Горбуновим і Тіною Кароль. З нагоди повернення легендарної програми 24 Канал пропонує пригадати, хто став переможцем першого сезону.

Зірково-танцювальні пари першого сезону "Танців з зірками" були надзвичайно яскравими: Наталія Могилевська і Влад Яма, Віталій Козловський та Ксенія Горб, Ольга Сумська та Ігор Бондаренко.

Також участь у шоу запропонували Володимиру Зеленському – лідеру "Кварталу 95" та гумористу, кар'єра якого на той час стрімко зростала. У пару з ним поставили 17-річну Олену Шоптенко. Хоч роками потому танцівниця зізнавалась, що спершу її партнером мав бути журналіст Анатолій Борсюк.

Володимир Зеленський не займався танцями до проєкту, однак з допомогою професійної бальної танцівниці зміг опанувати чимало рухів. Від перших прямих етерів їхня пара здобула любов глядачів.

Олена Шоптенко зізнавалась, що й сама дізналась щось нове під час роботи з Зеленським.

Дуже добре пам'ятаю, як він мені говорив, що насправді змусити людей плакати набагато складніше, ніж сміятися. З того часу, завжди, коли готую постановки, роблю ставку на те, що драматичні зробити буде важче, ніж гумористичні,

– казала танцівниця.

Головними конкурентами Зеленського й Шоптенко були Наталія Могилевська і Влад Яма. Подейкують, що пари могли обмінюватись різкими репліками у бік одне одного.

Однак у фіналі перемогу здобули таки Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. За гумориста тоді відправили смс-ок на кілька тисяч доларів.

