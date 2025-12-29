Во время эфира ведущий Юрий Горбунов высмеял танцора Влада Яму, который сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Танцев со звездами".
О Владе Яме вспомнили уже в конце эфира. Последней на паркет вышла KOLA, которая танцевала танго в паре с Сергеем Ефремовым. Екатерина Кухар сказала, что певица напомнила ей Наталью Могилевскую.
Когда-то Катя Кухар сказала мне: "Наташа, если вы будете так смотреть на партнера, он убежит",
– вспомнила Могилевская.
Горбунов отметил, что так и произошло, имея в виду сбежавшего танцора. После этих слов в зале засмеялись. Напомним, что Яма был партнером Могилевской в 1 и 3 сезонах "Танцев со звездами". Оба раза пара заняла 2 место.
Спецвыпуск "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн
Как прошел спецвыпуск "Танцев со звездами"?
Участие в благотворительном предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами" приняли 12 пар: Неля Шовкопляс и Макс Леонов, Руслана Данилкина и Павел Симакин, Павел Текучев и Анна Карелина, Даша Квиткова и Евгений Кот, Василий Байдак и Надин, Натали Солоник и Александр Прохоров, Никита Добрынин и Анна Манжула, Наталка Денисенко и Антон Нестерко, Наталья Островская и Виталий Загоруйко, Женя Галич и Яна Цибульская, Григорий Решетник и Юлия Сахневич, KOLA и Сергей Ефремов.
Оценивали выступления звезд MONATIK, Екатерина Кухар, Дмитрий Дикусар и Наталья Могилевская. Больше всего баллов от судей получили Руслана Данилкина и KOLA, а меньше всего – Неля Шовкопляс и Наталья Островская.
Зрительское голосование продлится до 30 декабря в 00:00. Победителей объявят в новогоднюю ночь. Поддержать фаворитов можно, прислав номер пары на 7576 или позвонив на 09009000XX (XX – номер пары).