Во время эфира ведущий Юрий Горбунов высмеял танцора Влада Яму, который сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Танцев со звездами".

О Владе Яме вспомнили уже в конце эфира. Последней на паркет вышла KOLA, которая танцевала танго в паре с Сергеем Ефремовым. Екатерина Кухар сказала, что певица напомнила ей Наталью Могилевскую.

Когда-то Катя Кухар сказала мне: "Наташа, если вы будете так смотреть на партнера, он убежит",

– вспомнила Могилевская.

Горбунов отметил, что так и произошло, имея в виду сбежавшего танцора. После этих слов в зале засмеялись. Напомним, что Яма был партнером Могилевской в 1 и 3 сезонах "Танцев со звездами". Оба раза пара заняла 2 место.

Спецвыпуск "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

Как прошел спецвыпуск "Танцев со звездами"?