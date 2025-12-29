Никита Добрынин хотел отказаться в участии в проекте. Об этом он признался за кулисами "Танцев со звездами", пишет 24 Канал.

К слову Jerry Heil удивила эффектным появлением на сцене "Танцев со звездами"

Ведущий имел много сомнений относительно своих способностей. Поэтому даже просил команду проекта искать другого участника.

Во время тренировок у меня был момент, когда я написал команде: "Давайте искать мне замену". Я не хочу выходить на паркет с ощущением, что я не готов. Я осознал, что окей, я сейчас разворачиваюсь и ухожу, но я пожалею об этом. Да, я не стану профессиональным танцовщиком, хореографом за это время, но дать классный результат я могу,

– рассказал Никита Добрынин.

Никита Добрынин и Анна Манджула на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Шоумен выступил на паркете с партнершей Анной Манджулой и продемонстрировал румбу. Судьи положительно отозвались о выступлении Никиты Добрынина.

"Когда люди смотрят такую румбу, им кажется, что партнер постоял, почти не ходил, не двигался. А я точно знаю, что, чтобы женщина так чувствовала себя смело, свободно, так раскрывалась, надо иметь стабильного партнера. Хорошего партнера видно по красоте танца его партнерши. Партнерша сегодня летала! Это все благодаря тому, что ты хорошо поработал, давал ей опору, уверенность. Мне очень понравилось", – сказал Дмитрий Дикусар.

Танцовщик поставил паре 9 баллов, а другие члены жюри оценили выступление в 10 баллов.

Кому посвящено выступление Добрынина и Манджулы?

Пара исполнила чувственную румбу под песню группы ADAM "Така, як є". Поэтому номер был посвящен ее солисту – Михаилу Клименко.

"Нам хотелось передать его историю. Для нас это было очень ответственно и щемяще, вспомнить его, показать это в эмоциях", – сказал ведущий.

Михаил Клименко умер 7 декабря, ему было 38 лет. Певец боролся с туберкулезным менингитом и несколько месяцев находился в коме.