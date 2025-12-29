Нікіта Добринін хотів відмовитися в участі у проєкті. Про це він зізнався за лаштунками "Танців з зірками", пише 24 Канал.

Ведучий мав багато сумнівів щодо своїх здібностей. Тому навіть просив команду проєкту шукати іншого учасника.

Під час тренувань у мене був момент, коли я написав команді: "Давайте шукати мені заміну". Я не хочу виходити на паркет із відчуттям, що я неготовий. Я усвідомив, що окей, я зараз розвертаюся та йду, але я пожалкую про це. Так, я не стану професійним танцівником, хореографом за цей час, але дати класний результат я можу,

– розповів Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін та Анна Манджула на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Шоумен виступив на паркеті з партнеркою Анною Манджулою та продемонстрував румбу. Судді позитивно відгукнулися про виступ Нікіти Добриніна.

"Коли люди дивляться таку румбу, їм здається, що партнер постояв, майже не ходив, не рухався. А я точно знаю, що, щоб жінка так почувалась сміливо, вільно, так розкривалась, треба мати стабільного партнера. Гарного партнера видно по красі танцю його партнерки. Партнерка сьогодні літала! Це все завдяки тому, що ти гарно попрацював, давав їй опору, впевненість. Мені дуже сподобалось", – сказав Дмитро Дікусар.

Танцівник поставив парі 9 балів, а інші члени журі оцінили виступ у 10 балів.

Кому присвячений виступ Добриніна і Манджули?

Пара виконала чуттєву румбу під пісню гурту ADAM "Така, як є". Тому номер присвятили його солісту – Михайлу Клименку.

"Нам хотілося передати його історію. Для нас це було дуже відповідально і щемливо, згадати його, показати це в емоціях", – сказав ведучий.

Михайло Клименко помер 7 грудня, йому було 38 років. Співак боровся з туберкульозним менінгітом та кілька місяців перебував у комі.