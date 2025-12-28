Разом з Анною Манжулою він виконав танець під пісню гурту ADAM "Така, як є". Номер вийшов дуже чуттєвим, передає 24 Канал.

Нікіта Добринін та Анна Манжула виконали чуттєву румбу. Цей номер вони присвятили пам'яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка.

Нам хотілося передати його історію. Для нас це було дуже відповідально і щемливо, згадати його, показати це в емоціях. Зробити наш танець не просто для краси, а просто подякувати цій людині ще раз за те, що вона була на цій землі,

– сказав телеведучий.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?