"Танці з зірками" повернулися! Один з найпопулярніших проєктів вперше за 4 роки вийшов в ефір – це благодійний спеціальний випуск, передає 24 Канал.

Цікаво Дмитро Дікусар, який в ЗСУ, показався на "Танцях з зірками"

На паркеті "Танців з зірками" окрім учасників з'явилась Jerry Heil. Співачка наживо виконала свій хіт "Додай гучності" (12 points) у сукні з криноліном поверх спідниці.

До артистки на сцені доєднався легендарний балет Freedom.

Після виступу Jerry Heil поділилась враженнями від виходу на паркет "Танців з зірками".

Це дуже щемка і тремтлива спроба пера. Для мене, яка зростала на цьому шоу, це величезна подія і мрія. Якщо буде велике шоу, хочеться стати його частинкою. Сьогодні для мене неймовірна честь,

– сказала співачка.

Jerry Heil – "Додай гучності" (12 points) на сцені "Танців з зірками": дивіться відео онлайн

"Танці з зірками 2025. Рух до життя": що відомо?

Це спеціальний благодійний ефір, що вийшов на екранах 28 грудня. У нього особлива місія – не лише подарувати українцям святковий настрій, але й зібрати кошти для наших захисників.

Проєкт об'єднався з центром Superhumans для благодійного збору. Кожен голос, який відправлять за пару-фаворита, стане донатом на прицільну евакуацію.