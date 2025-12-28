"Танцы со звездами" вернулись! Один из самых популярных проектов впервые за 4 года вышел в эфир – это благотворительный специальный выпуск, передает 24 Канал.

На паркете "Танцев со звездами" кроме участников появилась Jerry Heil. Певица вживую исполнила свой хит "Додай гучності" (12 points) в платье с кринолином поверх юбки.

К артистке на сцене присоединился легендарный балет Freedom.

После выступления Jerry Heil поделилась впечатлениями от выхода на паркет "Танцев со звездами".

Это очень щемящая и трепетная попытка пера. Для меня, которая росла на этом шоу, это огромное событие и мечта. Если будет большое шоу, хочется стать его частичкой. Сегодня для меня невероятная честь,

– сказала певица.

Jerry Heil – "Додай гучності" (12 points) на сцене "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн

"Танцы со звездами 2025. Рух до життя": что известно?

Это специальный благотворительный эфир, вышедший на экранах 28 декабря. У него особая миссия – не только подарить украинцам праздничное настроение, но и собрать средства для наших защитников.

Проект объединился с центром Superhumans для благотворительного сбора. Каждый голос, который отправят за пару-фаворита, станет донатом на прицельную эвакуацию.