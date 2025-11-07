По словам победительницы "Холостяка", ей было неприятно слышать, что говорили другие люди об отношениях с Александром, ведь они к ней непричастны, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Натальи Бобок.

Это интересно Артем Пивоваров признался, на какой безумный поступок пошел, чтобы понравиться девушке

Девушка заверила, что в этом случае речь идет именно о знакомых военного. Можно предположить, что Инна имела в виду Елену Мандзюк, которая в одном из интервью заявила, что Терен и Белень не находились в отношениях после завершения шоу "Холостяк". Она говорила, что виделась с ветераном чаще, чем победительница проекта.

А что касается самого Александра, то девушка откровенно рассказала, что думает по поводу его высказываний.

А о Саше... Я считаю, что из разных ситуаций можно выйти по-разному. И если есть уважение друг к другу, то оно или остается, или нет. С моей стороны уважение осталось, поэтому я никак не комментировала. Хотя меня звали на столько скандальных интервью по поводу разрыва и языкового конфликта,

– ответила Инна.

Когда она посмотрела интервью военного, где он рассказал, что не жил после проекта вместе с избранницей, то поняла, что совесть у нее чистая. У победительницы шоу даже есть переписка, которая доказывает ее правоту, однако она не желает этого делать.

Люди просто все видят. Моя совесть чиста, я понимаю, что сделала все. Я поддерживала этого человека, я была рядом. Если он сказал, что этого не было, это остается на его совести,

– подытожила Белень.

Напомним, что недавно Александр Терен в одном из интервью заявил, что был вынужден выбрать победительницу шоу "Холостяк", ведь это требование формата проекта, и никто из девушек ему не нравился.

Что известно об отношениях Инны Белень и Александра Терена?